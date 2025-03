La polémica conclusión de Gago tras la dura derrota de Boca ante Newell’s en Rosario: "No me..."

Fernando Gago dejó una frase que hizo estallar a los hinchas de Boca tras la derrota con Newell’s en Rosario: “No me voy preocupado”. El entrenador analizó el flojo rendimiento del equipo y reconoció que el partido fue “muy malo”, aunque evitó dramatizar: “Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos”.

“No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas. No me voy preocupado, jugamos mal”, expresó Pintita en conferencia de prensa.

Mirá lo que dijo Gago

El técnico, que venía de encadenar seis victorias consecutivas en el torneo local, lamentó el bajo nivel del equipo y remarcó que hay aspectos clave para mejorar. “Hay que seguir trabajando y tratar de recuperar el nivel de juego que veníamos teniendo y que hoy no se dio. Todas las facetas del juego son para mejorar”, afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, Gago hizo hincapié en los errores defensivos que derivaron en los goles de la Lepra. “Tuvimos el balón, pero lo tuvimos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas de pelota. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí, el partido se dio de otra manera”, explicó.

Para Gago, ahora toca dar vuelta la página rápido y enfocarse en el próximo desafío: Barracas Central, el 6 de abril a las 18 en la Bombonera. Sin embargo, el DT también sabe que Boca debe corregir los errores que mostró ante Newell’s. “Hay que llegar al partido con Barracas de la mejor manera, física y futbolísticamente, tratar de recuperar el nivel de juego que veníamos teniendo y, desde ahí, trabajar”, cerró.