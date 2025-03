El reto de Rodrigo Rey a Santiago Montiel por su lujo ante Godoy Cruz: "Le dije que eso hoy no porque..."

El Independiente de Julio Vaccari sigue a paso firme en el torneo Apertura. El pasado sábado, el Rojo demostró su chapa de candidato y con un gran fútbol aplastó por 4-0 a Godoy Cruz en el Libertadores de América con un doblete de Loyola, un tanto de Angulo y otro de Ávalos. Con estos tres puntos, el elenco de Avellaneda escaló a lo más alto de la Zona B con 24 unidades y le sacó dos a Rosario Central, escolta con 22 puntos.

A pesar de que fue un partido tranquilo para los de Vaccari, a la media hora del encuentro hubo un fuerte cruce entre los futbolistas del Tomba y Santiago Montiel. Esto se dio debido a que con el partido 3-0 a favor del cuadro local, el exfutbolista de Argentinos Juniors bajó con el taco un cambio de frente, lo que generó la bronca de los defensores del elenco mendocino y también de Rodrigo Rey, arquero y capitán del Rojo.

El enojo de Rey con Montiel por su lujo ante Godoy Cruz

Luego del tumulto en el que el árbitro Pablo Echavarría amonestó a Bastián Yañez, el ex Gimnasia y Godoy Cruz se acercó al extremo y lo retó por su acción: "Le dije que eso hoy no porque se prestaba para que pase lo que pasó y no está bueno. Después pueden ir fuerte, pegar una patada y los que nos perjudicamos somos nosotros si a él le pasa algo físicamente", sentenció en diálogo con Paso a Paso, programa de TyC Sports.

Además, Vaccari también se refirió a la jugada y comentó que Montiel acostumbra a jugar de esa forma, y que en varias ocasiones ha recibido un golpe de sus compañeros durante los entrenamientos: "Yo que lo veo entrenar todos los días, te digo que le deberían pegar patadas en todos los entrenamientos todo el tiempo porque es un futbolista que juega de esa manera. Lo siente así. En más de un entrenamiento alguno de los chicos le habará pegado una patada por una situación similar o parecida", lanzó.

La cautela de Vaccari tras el 4-0 ante Godoy Cruz

Por otro lado, el DT mantuvo la cautela luego de la goleada y le dejó un mensaje al hincha: "El hincha hace bien en ilusionarse. Es la esencia. Yo soy de ir de manera progresiva. Siento que este equipo me representa, estos chicos están haciendo un trabajo muy bueno, pero hay cosas para mejorar", expresó.

"Este equipo está para jugar el próximo partido. No hay otra cosa. Nuestro objetivo tiene que ser ese y es eso lo que identifica a este grupo. Hay que representar la camiseta de la institución de la mejor manera", agregó.