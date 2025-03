El Ogro Fabbiani explicó por qué chicaneó a Boca y le tiró un palazo a Gago: "No me gusta cuando..."

Cristian Fabbiani fue tal vez el gran ganador de la jornada de ayer. Newell’s venció 2-0 como local y con autoridad a Boca por la 11º fecha del torneo Apertura y logró escapar del fondo de la Zona A; y luego del valiosísimo triunfo, el Ogro, DT de la Lepra, dejó algunas declaraciones que no tardaron en viralizarse… y que ahora debió “explicar”.

En la conferencia de prensa posterior al 2-0, Fabbiani aseguró que creyó que el partido sería más complejo, lo que fue interpretado en el mundo Boca como una chicana de quien además tiene un pasado en River: “Creía que el partido iba a ser más difícil. Yo creo que el mejor jugador de ellos entró en el segundo tiempo. Es (Exequiel) Zeballos, que tiene uno contra uno, algo que en el primer tiempo Boca no tuvo”.

El palito de Fabbiani a Gago

Este mediodía, el Ogro dio un entrevista en el programa ESPN F90 y explicó ambas partes de su polémica frase. “A mí no me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito y todavía me queda un poco del jugador… Tengo que seguir creciendo un poco en ese sentido y bajarle un poco la espuma. Pero odio cuando no aceptan que el rival fue más que el otro”, se sinceró.

Y cuando le preguntaron si consideraba que Gago en particular le había quitado mérito, aclaró sin pelos en la lengua: “No siento que solo Gago, muchas veces los entrenadores rivales cuando salen derrotados ponen excusas. A mí no me gusta porque les sacan méritos a mis jugadores y me faltan el respeto, cuando en realidad los jugadores ganaron el partido como nosotros quisimos”.

El elogio de Fabbiani a Zeballos

Sobre la segunda parte de su declaración, el técnico de Newell’s ahondó: “Sacando lo de la chicana, yo creo que cuando no juega un Zeballos al equipo rival se le hace más fácil, porque yo sentía que Boca no tenía uno contra uno. Cuando vos solamente tenés pases, lo único que haces es juntar pases y no lastimar. Y cuando entró Zeballos lo empezamos a sufrir más porque tiene uno contra uno y es muy picante”.