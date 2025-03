El jugado pedido del Ogro Fabbiani a Lionel Messi en TV: “Cuatro meses nada más”

Anoche, en Rosario, Newell’s venció sin mayores problemas a Boca, por la 11º fecha del torneo Apertura. El equipo de Fernando Gago no pudo con la solidez de la Lepra y se llevó un 0-2 del Coloso Marcelo Bielsa que, como contracara, le dio algo de aire al equipo rosarino, que no atraviesa un gran torneo, y confianza al propio Cristian Fabbiani, entrenador de Newell’s.

Luego de la victoriosa noche, el Ogro Fabbiani le concedió una entrevista al programa ESPN F90 y analizó el partido, explicó la chicana en conferencia de prensa al asegurar que pensó que el partido "sería más difícil" y hasta se atrevió a dejarle un mensaje a Lionel Messi, que ya se mostró recuperado de la lesión que lo marginó de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con la Selección argentina.

Mirá el video

“Sacando a todos los ídolos que tiene Newell’s, acá están Messi y Maradona… no se puede competir contra eso. Respetando a Rosario Central, que justo los dos mejores de la historia sean de este club abarca un montón”, lanzó el Ogro, no solo DT de la Lepra, sino ex jugador, allá por el 2008.

Fue entonces que Fabbiani se animó a un pedido especial destinado al mejor jugador del mundo, que finaliza su contrato con Inter Miami en diciembre de este año. “Ojalá que Messi venga a jugar, cuatro meses nada más le pido; cuatro meses… El torneo dura cuatro meses. Haría buena dupla con Ever (Banega)” pidió, sobre una sociedad que también supo darse en la selección, incluido el Mundial de Rusia 2018.

La explicación de la chicana a Boca

“Pensé que el partido iba a ser más difícil”, declaró en conferencia Fabbiani luego de vencer a Boca; una frase, claro, que no tardó en viralizarse. Por eso, este mediodía, el DT se refirió a sus propios dichos y profundizó: “A mí no me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito y todavía me queda un poco del jugador… Tengo que seguir creciendo un poco en ese sentido y bajarle un poco la espuma. Pero odio cuando no aceptan que el rival fue más que el otro”.