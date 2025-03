Sufre Scaloni: la Selección suma una nueva baja para la próxima fecha FIFA

La Selección argentina viene de sumar dos grandísimos triunfos en los clásicos ante Uruguay y Brasil, 1-0 en Montevideo y 4-1 en el Monumental, que le permitieron clasificar al Mundial 2026 a falta de 4 partidos para que finalicen las Eliminatorias. El presente es sin duda inmejorable. Sin embargo, la próxima doble fecha puede llegar a presentar un auténtico dolor de cabeza para Lionel Scaloni.

Es que para el llamado de junio contra Chile y Colombia puede llegar a tener una cantidad inusitada de bajas. Por un lado, se sabe que se perderán el duelo ante La Roja Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi por acumulación de amarillas. Además, Lisandro Martínez aún estará recuperándose de su rotura de ligamentos. A su vez, podría no contar con una docena de futbolistas por el Mundial de Clubes, aunque eso aún está por verse.

Balerdi se suma a la lista de bajas de la Scaloneta. (Foto: Fotobaires)

Para colmo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista: Leonardo Balerdi. El defensor salido de las inferiores de Boca, hoy jugador del Olympique de Marsella, sufrió un muy duro golpe este sábado en el comienzo del duelo ante el Reims al caer con todo el peso de su cuerpo sobre su rodilla derecha en una disputa por la pelota. Fue inmediatamente sustituido y este domingo se confirmó que tuvo un esguince del ligamento lateral interno, por lo que se perdería el resto de la temporada.

La lesión de Balerdi con Olympique de Marsella

"Me entristece haberlo perdido. Espero que se recupere rápidamente, porque con Derek Cornelius es el único central que tenemos, ya que Luiz Felipe también está lesionado. Le pregunté cómo estaba, dijo que quería continuar. Además, no teníamos muchos defensores en el campo. Sin él, no tenemos un defensor rápido. Nos cuesta cuando él no está, el equipo muchas veces pierde cuando no está", se lamentó Roberto De Zerbi, su DT en el OM.

Balerdi debutó en la Selección argentina en 2019 en un amistoso ante México. Ya acumula 6 partidos jugados con la camiseta albiceleste, más otras 6 convocatorias en las que no sumó minutos. En noviembre del año pasado tuvo su primera titularidad en el triunfo 1-0 sobre Perú en la Bombonera. En la última doble fecha, ingresó a los 87' en el duelo contra Uruguay, mientras que el clásico frente a Brasil lo vio desde el banco.