Hay polémica: las 12 bajas que podría tener la Selección argentina para la próxima fecha de Eliminatorias

La Selección argentina firmó una doble fecha histórica en las Eliminatorias sudamericanas: aseguró su plaza en el próximo Mundial y se dio el gusto de vencer a Uruguay como visitante y de golear 4-1 a Brasil en el Monumental, en un baile sin precedentes. Pero lo que se avecina, por razones que exceden a Lionel Scaloni, parece no ser tan prometedor.

La selección volverá a reunirse en junio para las 15º y 16º fechas de las Eliminatorias. Los compromiso pactados son los siguientes: el 4 de junio ante Chile, que si no vence a Argentina podría definitivamente dilapidar sus esperanzas de estar en la próxima Copa del Mundo, y el 9 del mismo mes ante la Colombia de Néstor Lorenzo, que ya no acumula victorias tan cómodas como un año atrás.

El regreso del capitán podría dilatarse aún más. (Foto: archivo)

El problema para Scaloni y su cuerpo técnico radica en que la doble fecha estará muy cerca del inicio del Mundial de Clubes, el nuevo torneo que la FIFA creó para que compitan los mejores equipos de todo el mundo. El torneo tendrá su partido inaugural el 14 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, solo cinco días después del partido entre Argentina y los cafeteros, y finalizará el 13 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección tiene en su plantel 12 futbolistas que participarán del Mundial de Clubes y eso pone a Scaloni en una encrucijada: se trata de Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás González (Juventus), Germán Pezzella y Gonzalo Montiel (River), y Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Scaloni (ni ninguno de los entrenadores de las selecciones) no tiene la obligación de ceder a los futbolistas para el Mundial de Clubes, por lo que el de Pujato podría acudir a ellos, o solo a algunos, para no ver disminuido el equipo. Sin embargo, también podría aprovechar la circunstancia para fomentar la rotación y darle lugar a algunos de los convocados que no tuvieron rodaje ante Uruguay y Brasil: Santiago Castro, Benjamín Domínguez, Máximo Perrone, etc.

Las otras 3 bajas obligadas

Lo cierto es que a esos 12 casos se suman otras tres bajas que sí son un hecho: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi fueron amonestados ante el Scratch, por lo que no estarán contra Chile por acumulación. Y, a su vez, De Paul, Pezzella, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lo Celso y Montiel están al límite. Lo que sin duda pone a Scaloni en un aprieto; por suerte para él, el vigente campeón del mundo ya sabe que estará en el Mundial 2026 y puede permitirse algunos problemas.