La provocadora chicana del Ogro Fabbiani a Boca y Gago tras el triunfazo de Newell’s: “Creía que el partido iba a ser más…”

Cristian Fabbiani no dejó pasar la oportunidad de meterle picante al triunfo de Newell’s sobre Boca. Después del 2-0 en el estadio Marcelo Bielsa, el DT leproso lanzó una frase provocadora que encendió la polémica: “Creía que el partido iba a ser más difícil”.

Con una sonrisa en conferencia de prensa, el Ogro analizó el partido y dejó en claro que su equipo fue ampliamente superior al Xeneize. “Fuimos muy superiores, Boca no nos pateó al arco. Si hubiéramos estado más finos, el partido podía haber terminado en goleada. Hicimos los goles como los trabajamos”, soltó, antes de tirar la chicana.

Mirá lo que dijo Fabbiani

Pero no quedó ahí. Fabbiani también cuestionó el planteo de Boca y apuntó a Fernando Gago: “Creo que el mejor jugador de ellos, que es Zeballos, entró en el segundo tiempo. Tiene un uno contra uno que en el primer tiempo Boca no lo tuvo y sabía que iban a usar a los carrileros. A Blondel lo supimos contener más porque juega mucho por dentro y sabemos que Blanco tiene una de las mejores pegadas del país. Sabíamos que iban a abusar de esos centros y en la semana entrenamos esos cuadrados que a mí me gustan. La verdad que estoy contento porque salió todo lo planeado”, expresó.

Por último, Fabbiani habló sobre el penal errado por Edinson Cavani, que Keylor Navas le atajó con gran reacción. “Estaba tranquilo porque sabía que Keylor podía resolverlo”, dijo, aunque se mostró cauto sobre el futuro de la Lepra: “Todavía no logramos nada, esto es largo y hay que seguir trabajando”.

El Ogro y la garantía de tener a Navas

"ESTABA TRANQUILO PORQUE TENÍAMOS KEYLOR" El Ogro Fabbiani habló sobre la situación del penal para Boca y se refirió a los arqueros que dirigió. pic.twitter.com/CBXpoJP5Cj — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2025

Con este triunfo, el primero de Newell’s en Rosario bajo el mando de Fabbiani, el equipo quedó undécimo en la Zona A, a seis puntos de los puestos de clasificación.