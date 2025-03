El lamento de Neymar tras el histórico 1-4 de Brasil ante Argentina: "Es triste por la forma en que..."

La histórica derrota por 4-1 ante Argentina del último martes definitivamente sacudió a Brasil. No solamente fue un resultado sin precedentes en Eliminatorias, ya que nunca antes habían recibido cuatro goles en este tipo de competición, sino que además se quedó corto, ya que la Scaloneta dominó de principio a fin y la goleada podría haber sido incluso mayor. La humillación pegó muy fuerte y desembocó, entre otras cosas, en el despido de Dorival Júnior como DT.

Muchos medios y exfutbolistas marcaron que, dentro de las grandes falencias que mostró el equipo, se hizo muy notoria la ausencia de Neymar, quien se perdió la convocatoria por una lesión que tampoco le permitirá jugar en el debut del Santos en el Brasileirao de este domingo ante Vasco Da Gama. En ese sentido, el crack de 33 años finalmente rompió el silencio acerca de la durísima derrota que sufrió la Selección brasileña.

Además de la doble fecha de Eliminatorias, Neymar también se perderá el debut de Santos en el Brasileirao ante Vasco de Gama. (Foto: @SantosFC)

"Vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota. Es triste, ¿verdad? Es malo perder un juego, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió... Sabemos que fue un mal día para todos. Cuando tienes un mal día, las cosas no suceden. Eso es parte del fútbol. Desgraciadamente así es y así pasó con nuestro equipo", se lamentó este sábado durante la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista, que quedó en manos de Corinthians.

Más allá de la derrota contra Argentina, la Verdeamarela hace tiempo que está dejando bastante que desear y preocupa su rendimiento a falta de un año para el Mundial 2026. "Sabemos del compromiso de todos los jugadores, la dedicación que tienen. Necesitamos más. Solo nosotros, los jugadores de la Selección brasileña, podemos cambiar esta situación. Eso es lo que les digo a ellos y a ti: solo depende de nosotros, de unirnos para mejorar cada vez más", comentó Ney al respecto.

Qué dijo Neymar sobre la posible llegada de Jorge Jesús a la Selección de Brasil

Jorge Jesús y Neymar tuvieron una conflictiva relación en el Al-Hilal.

Tras la salida de Dorival, el nombre que más fuerte comenzó a sonar como su reemplazo en Brasil es el portugués Jorge Jesús, campeón de la Libertadores 2019 con Flamengo y actualmente DT de Al-Hilal, donde no tuvo buena relación con Neymar. Cuando le preguntaron sobre su posible designación, el 10 prefirió desentenderse del asunto: "No tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera", apuntó sin dar más opiniones.