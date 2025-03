Boca visita a Newell's en busca de recuperar el liderazgo del Grupo A: hora y TV

Boca Juniors, segundo con 23 unidades, visitará este domingo a Newell's Old Boys de Rosario, anteúltimo con 8 puntos, en el marco de la undécima fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, desde las 19.30 horas, con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Salome Di Iorio estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo dirigido por Fernando Gago viene de vencer 4-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, el pasado domingo 16 de marzo en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con un gol del uruguayo Edinson Cavani a menos de diez minutos de haber iniciado el juego, el Xeneize dio una muestra de contundencia y autoridad ante el Halcón al que terminó venciendo por el doblete de Milton Giménez y el tanto del charrúa Miguel Merentiel.

Para esta visita a Rosario, el entrenador Fernando Gago tiene un cambio confirmado: el retorno del español Ander Herrera tras su lesión muscular en lugar del chileno Williams Alarcón que sufrió la rotura de meniscos en la rodilla derecha.

Asimismo, el ex director técnico de Racing mantiene dos dudas: la continuidad del juvenil Lautaro Di Lollo en la defensa o el ingreso de Rodrigo Battaglia y la presencia o no del chileno Carlos Palacios.

La ausencia de Carlos Palacios es la gran noticia en el mundo Boca. (Foto: archivo)

El futbolista ex Colo Colo viajó a Chile el fin de semana y le avisó al Consejo de Fútbol que se ausentaría el lunes debido a un problema personal. El grupo de exjugadores se lo comunicó al entrenador y le dio la potestad de darle la titularidad o no, a pesar de que no lo sancionarán económicamente ya que le creen el motivo de su ausencia.

En este marco, Gago mantiene la duda de si hacer jugar desde el arranque a Palacios. En caso de que sea suplente, el lugar del chileno se lo disputarán entre Alan Velasco y Tomás Belmonte.

Por su parte, Newell´s Old Boys viene de empatar 1-1 con Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, el pasado sábado 15 de marzo en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El panorama del equipo de Cristián Fabbiani es más que preocupante: anteúltimo en el Grupo A, a dos puntos del último de la tabla anual y cerca de los puestos de descenso en la tabla de promedios. Desde que llegó el ex director técnico de Deportivo Riestra al club hace cuatro fechas, los de Parque Independencia empataron dos partidos, perdieron ante Barracas Central y ganaron uno solo, ante Atlético Tucumán en condición de visitante.

Para recibir a Boca, el ex jugador de River hará dos cambios en el mediocampo: Éver Banega retornará al equipo en lugar de Luca Regiardo y Brian Calderara o Martín Luciano lo harán por Alejo Tabares.

Probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol - Grupo A - Undécima fecha.

Newell's Old Boys vs Boca Juniors.

Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Salomé Di Iorio

Horario: 19.30 TV: ESPN Premium.

Newell´s Old Boys: Keylor Navas; Tomás Jacob, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Éver Banega, Luciano Herrera, Brian Calderara o Martín Luciano; Gonzalo Maroni, Mateo Silvetti; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios o Tomás Belmonte o Alan Velasco; Edinson Cavani y Milton Giménez. DT: Fernando Gago.

Fuente: NA