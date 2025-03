Tras los pasos de Colapinto: el argentino de 16 años que correrá en la Fórmula 4 Italiana

Cuando tenía 14 años, Franco Colapinto se mudó a Italia y pasó más tiempo del que preveía viviendo en una fábrica. Pero su experiencia fue forjando su personalidad a la par que crecía como conductor y hoy ya es una realidad: piloto de reserva de Alpine F1 Team con nueve Grandes Premios de la Fórmula 1 en su espada. Su historia iluminó a varios chicos que persiguen sueños similares y ese es el caso de Teo Schropp, un argentino de 16 años que también se decidió a mudarse a Europa con la ilusión de algún día llegar a la Máxima.

La Fórmula 4 Italiana es considerada la mejor de su categoría y está, virtualmente, a “tres escalones” de Max Verstappen y compañía. La temporada 2025 comenzará con un circuito en Misano el próximo 2 de mayo, aunque habrá durante el mes de marzo tres ensayos y una carrera en República Checa. Uno de los protagonistas de dicha categoría será nada menos que el argentino Teo Schropp, todavía un adolescente, que se sumó al equipo suizo Jenzer Motorsport y dará sus primeros pasos en el plano internacional durante este 2025.

Fua, Que linda que es esta parte pic.twitter.com/GGXc79tbs3 — Teo Schropp (@Teo_Schropp) January 19, 2025

Schropp es un chico de San Fernando que se topó casi de casualidad con la que hoy es su pasión. Así lo contó en una reciente entrevista con Infobae: “Un amigo de mi papá corría. Yo iba a las carreras con él a verlo y me encantaba. Un día estábamos de vacaciones en España y me llevaron a comprar una camiseta de fútbol. Tenía cuatro años. Resulta que al lado había una pista de karting de alquiler y me encantó. Mi papá me subió a uno y como no llegaba a los pedales me pusieron almohadas. Ahí di mis primeras vueltas y volví a donde parábamos con la pasión del automovilismo y sin la camiseta de fútbol”.

Desde entonces, la devoción por los motores solo se acrecentó. Para su quinto cumpleaños, sus padres le regalaron un curso de karting en Ciudad Evita. A los seis años empezó a manejarlos con comodidad y a los siete debutó oficialmente arriba de uno. En la última década, acumuló varios logros que lo llevaron a ser parte, ahora, de la Fórmula 4 Italiana: se destacó en la Fórmula 2 argentina junto a LR TEAM y fue campeón argentino en la categoría Junior en 2023. Al año siguiente debutó en monoplazas, en la Fórmula 2, categoría que ahora es partenaire del Turismo Carretera.

La adolescencia de Colapinto, con similitudes a la de Schropp. (Foto: archivo)

Schropp correrá para Jenzer Motorsport, un equipo en el que en 2016 fue campeón de la categoría otro argentino: Marcos Siebert. En la Fórmula 4 Italiana, además se consagraron pilotos que ahora están en la Fórmula 1, como Oliver Bearman (2021) y Andrea Kimi Antonelli (2022), hoy en Haas y Mercedes, respectivamente. El nacido en San Fernando se mudará a Suiza, seguirá a distancia el colegio Santa María de Luján y reflexionó sobre el desarraigo: “Es un poco raro que me vaya del colegio. Mis compañeros siempre siguieron mi campaña y cada lunes después de una carrera me preguntaban cómo me iba. En los últimos meses los vi poco, pero seguiremos en contacto”.

Aunque como todo piloto tiene la Fórmula 1 entre ceja y ceja, Schropp es consciente de su edad y del camino que aún resta por recorrer; y se mostró muy maduro: “Voy paso a paso. El tiempo pondrá todo en su lugar. Pero, mientras tanto, quiero disfrutar. El camino es largo, tengo que aprender y tienen que pasar un montón de cosas. Voy a trabajar y a dar todo de mí para conseguirlo”, explicó, con total compostura. Su entrenador Esteban Guerrieri, de todos modos, elogió a su pupilo y prospecto argentino: “La cualidad de él es que está siempre interesado en querer aprender y abierto a escuchar. Es un chico que está muy despierto, muy pillo para poder captar cualquier información que haya dando vueltas. Es muy humilde y tiene ganas de adquirir información”.

A los cuatro años, Schropp se enamoró de los autos sin haberlo buscado.

Schropp aseguró que Colapinto sirvió de vanguardia para los jóvenes pilotos argentinos que temían perseguir sus sueños en el Viejo Continente y recordó las dos veces en las que se lo cruzó: la primera, cuando tenía 7 años y el actual piloto de Alpine daba sus últimos pasos en la categoría nacional; y, la otra, en la entrega de premios a los campeones en el Automóvil Club Argentino, en 2023. “Franco nos abrió puertas e hizo que los pilotos argentinos fuéramos valorados. Hoy llegamos a Europa y a los pilotos argentinos nos miran diferente”. Teo Schropp, tras los pasos de quien devolvió a Argentina a las primeras planas del automovilismo. El 2 de mayo, su debut.