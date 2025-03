Falcioni quiere dirigir a Vélez y salió al cruce de rumores sobre su salud: "Tengo ganas, si no estuviera bien..."

Tras la caída de este domingo como local ente Huracán, Sebastián Domínguez dejó de ser DT de Vélez Sarsfield luego de no conseguir triunfos, sumar apenas dos puntos y no convertir ni un solo gol en las primera 8 fechas del torneo Apertura. Con Marcelo Bravo como interino y Carlos Tévez descartado como reemplazo, todo apunta a que Julio Falcioni será quien tome las riendas del equipo.

Surgido de las inferiores, debutó como futbolista profesional en el Fortín en 1976 y se mantuvo bajo los tres palos blanquiazules hasta 1980. Luego volvería a atajar en el club de sus amores brevemente sobre el final de su carrera en 1991. En Liniers también daría sus primeros pasos como entrenador, primero en las categorías juveniles y luego de la Primera a fines de los 90 y principios de los 2000. Más de dos décadas después, está cerca de volver a sentarse en el banco del cuadro que lo vio nacer.

Las declaraciones de Falcioni sobre la posibilidad de dirigir a Vélez

"Tengo ganas de dirigir a Vélez. Tenía muchas ganas de tomar un buen descanso y estoy listo, con todo el Cuerpo Técnico. Hay que ver lo que se abre, ver qué posibilidades existen", aseguró el Emperador este lunes en diálogo con TyC Sports. "Ahí me crie, es mi casa, soy hincha de toda la vida. Este torneo no fui a la cancha y ante los resultados menos todavía, no me gusta que se especule con mi nombre", apuntó luego.

En ese sentido, advirtió que no será sencillo revertir la mala situación que atraviesa Vélez: "Nadie tiene fórmula en estos momentos... Fijate en Miguel Russo en San Lorenzo que puso orden, fijate Gustavo Costas. Toda gente con mucha más trayectoria, camino recorrido, la experiencia es algo que la ganamos cuando tenemos recorrido día a día con los jugadores. Es importante tener diferentes experiencia y distintos resultados", señaló.

Finalmente, se refirió a su salud. En los últimos años ha tenido que luchar contra un cáncer de laringe que afectó sus cuerdas vocales y que lo obligó a ser internado en muchas oportunidades. Sin embargo, aseguró que en este momento se encuentra bien y desmintió los rumores al respecto que indicaban que no estaba en óptimas condiciones: "Si no estuviera bien, no tendría empacho en decirlo. Es mentira que estoy mal", sentenció Falcioni.