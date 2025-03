El Bichi Borghi criticó a Falcioni por sus declaraciones sobre Riquelme: “Es innecesario lo que dijo”

Julio César Falcioni lanzó una bomba días atrás en el programa ESPN F90 y era una obviedad que habría repercusiones. El entrenador de 68 años se refirió a su paso por Boca entre 2011 y 2013, en el que ganó dos títulos locales, y cuestionó a Juan Román Riquelme, con quien siempre tuvo una tensa relación y era el gran ídolo de aquel plantel xeneize.

“Cuando estaba bien, lo ponía. Jugó casi toda esa Copa Libertadores (Boca llegó a la final). La Copa Argentina no tanto, y el campeonato que salimos campeones no tanto. Ganamos los dos, la Copa Argentina y el campeonato, las otras no las ganamos. A buen entendedor, pocas palabras”, lanzó Falcioni, sugiriendo que la ausencia del “10” no perjudicaba en absoluto al equipo, por no decir que lo beneficiaba.

Claro que su frase hizo ruido y uno de los que contestó los dichos de Falcioni fue Claudio Borghi, que dirigió a Boca antes que Falcioni, pero obtuvo resultados marcadamente peores. El Bichi cuestionó a su colega en el programa El que ríe último del canal de streaming Picado TV: “Falcioni dijo que fue campeón invicto sin Riquelme, yo creo que es innecesario. Si lo lograste, maravilloso, pero no tenés porque nombrarlo, no me parece justo, porque Riquelme es uno de los más ganadores en Boca, junto a Palermo y otros. Si lograste algo importante no necesariamente tenés que matar a alguien para ser grande”.

Palacios y el Boca de Gago

El exentrendor de Chile y Colo-Colo, entre otros, se refirió además a Carlos Palacios y a su indisciplina en Boca: se ausentó a entrenar sin previo aviso luego de pasar un fin de semana en su país. “Tiene que dedicarse exclusivamente a Boca, porque él ya ha tenido un paso por Brasil que no ha sido bueno”, opinó. “Entonces, yo digo: “Bueno, brasileños, no habla portugués, otras costumbres…” Pero acá no tenés nada de eso. Hablamos casi el mismo idioma… ¿Extrañas Santiago? Llevate a tu mamá, tu señora, a un hermano, un amigo… pero no vengas a Santiago. Tus responsabilidades están en Buenos Aires”.

El Bichi también fue tajante cuando le preguntaron si le gustaba el Boca de Fernando Gago, que parece haber ganado algo de oxígeno luego de su peor crisis. “No”, contestó. “No me gustó lo de Gago, porque cambió mucho; el mediocampo de Boca nunca me lo aprendí. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero no es algo que tenga que ver con el funcionamiento del equipo, habiendo tantos cambios”.

