La frase bomba de Falcioni sobre Riquelme por su pelea cuando dirigió a Boca: "A buen entendedor..."

Julio César Falcioni volvió a hablar sobre su etapa como DT de Boca y reavivó una historia que los hinchas no olvidan. En una entrevista, recordó la final de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians y lanzó fuertes declaraciones sobre el clima interno que vivió el plantel antes de aquel partido. En especial, apuntó contra Juan Román Riquelme, a quien responsabilizó por una serie de situaciones que, según él, afectaron la preparación del equipo.

El Emperador no esquivó el tema y dejó en claro que esa final no se jugó en condiciones normales. "Hubo un montón de situaciones que no dejaron tener una noche en paz. No fue una final normal", sostuvo en diálogo con el programa F90 de ESPN. Entre los conflictos que enumeró, resaltó la ausencia de Facundo Roncaglia, quien no viajó a Brasil porque ya estaba vendido a Fiorentina. "Habíamos combinado que iba a jugar, pero al final no concentró y no viajó. Fue una decisión institucional", explicó.

El ex DT del Xeneize y el ídolo estuvieron muy cerca de alcanzar la gloria máxima en la final de la Copa Libertadores 2012, pero Riquelme se "vació" y Boca no pudo llegar al título. Foto: archivo.

Pero el golpe más fuerte para el vestuario llegó el mismo día del partido. Según Falcioni, Riquelme se reunió con el entonces presidente Daniel Angelici y le comunicó que no seguiría en el club. "Cada uno sabe lo que pasó", dijo el DT, sin profundizar en detalles, pero dejando entrever que el plantel no llegó enfocado a la definición de la Copa.

El conflicto entre el técnico y el ídolo no era nuevo. Meses antes, Riquelme había criticado duramente a Falcioni en conferencia de prensa: "Hace ocho meses, Falcioni me hizo correr como un boludo antes de jugar contra All Boys y yo no dije nada". Ahora, el entrenador respondió con su versión: "Nunca hicimos correr a ningún jugador como un boludo. Los preparamos para que puedan rendir de la mejor manera".

Falcioni dejó en claro que nunca tuvo problemas personales con los jugadores y que solo tomó decisiones futbolísticas. "Cuando no te veía bien, no te ponía. Así de simple. Ponía a otro que veía mejor", explicó, resaltando que sus elecciones podían gustar o no, pero siempre fueron en función del equipo.

Además, recordó que su Boca fue campeón invicto con 12 puntos de ventaja, algo que, según él, demuestra que no estaba equivocado. "Siguió jugando. Cuando estaba bien lo ponía. Jugó casi toda esa Copa Libertadores. La Copa Argentina no tanto, y el campeonato que salimos campeones no tanto. Ganamos los dos, la Copa Argentina y el campeonato, las otras no las ganamos. A buen entendedor, pocas palabras", cerró sugestivamente.

Con el paso de los años, la herida de aquella final sigue abierta. Boca perdió 2-0 en Brasil y Riquelme anunció su salida del club tras la derrota. Falcioni, por su parte, nunca volvió a dirigir al Xeneize y todavía guarda sus sospechas sobre lo que pasó en esos días clave. "A buen entendedor, pocas palabras", cerró.