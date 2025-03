Todo Rojo: un jugador de la Selección argentina se rio de la crítica de Costas a los hinchas de Racing

Este jueves se generó un gran revuelo en el mundo Racing al filtrarse un fragmento de la intervención de Gustavo Costas en la cena aniversario del club, el pasado martes 25 de marzo. El DT había tomado la palabra y, a raíz de sentir que la convocatoria en los últimos partidos no se correspondía con el buen momento que está atravesando el equipo, opinó que entre los hinchas "hay mucho pelotudo".

"No nos damos cuenta ni nos reconocemos. Me dio mucha lástima no haber llenado la cancha contra Huracán ni contra Santamarina. Parece que estamos sufriendo. Y al contrario. (...) Nosotros no nos damos cuenta. Mucha gente no se da cuenta… Hay mucho pelotudo que no se da cuenta de lo que lograron los jugadores", fue el comentario.

La crítica de Costas a los hinchas de Racing

Estas críticas, por supuesto, tuvieron muchísimas repercusiones, pero no solamente entre los fanáticos blanquicelestes. Todos los medios levantaron las declaraciones y también se hicieron eco seguidores de otros clubes, especialmente de Independiente, que aprovecharon para burlarse de su eterno rival. Y entre ellos apareció una de la mayores promesas de la Selección argentina: Matías Soulé.

El comentario de Matías Soulé, burlándose del enojo de Costas. (Foto: captura @muycai)

El joven delantero de la Roma, reconocido entusiasta del Rojo, vio una publicación en Instagram de la página partidaria Muy CAI con los dichos del técnico de Racing y la leyenda "Hasta Gustavo Costas lo dice". En la misma, escribió un comentario riéndose de la situación, que rápidamente se llenó de likes y respuestas. Dándose cuenta quizás de la polémica que podía provocar con esto, a la hora de haberlo publicado lo borró.

El video de Soulé revelando que es hincha de Independiente

Soulé, surgido de las inferiores de la Juventus de Turín y con un paso destacado por el Frosinone la temporada pasada, hoy en día está teniendo un buen presente en la Loba, donde si bien no suele ser titular, entra habitualmente desde el banco y está teniendo bastante participación. Disputó el Mundial Sub 20 2023 con Argentina y ya acumula un puñado de convocatorias en la Mayor, aunque todavía no sumó minutos.