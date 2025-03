Se conoció el motivo que dio Palacios para su faltazo a la práctica y la sanción de Boca

Superado el parón por las Eliminatorias para el Mundial 2026, Boca ya se alista para visitar a Newell's este domingo en la fecha 11 del torneo Apertura. Tras el duro revés de la eliminación ante Alianza Lima, el equipo se centró por completo en la competición nacional, en la que lleva 6 victorias consecutivas y lidera tanto su zona como la tabla general.

Con miras al enfrentamiento en Rosario, las cosas comenzaron a complicarse cuando el lunes, al retomar las actividades luego de un fin de semana libre, Carlos Palacios no se presentó a los entrenamientos. El jugador había asistido el día anterior a una fiesta en Santiago y explicó el martes, al llegar al club, que había perdido el vuelo para regresar a Buenos Aires.

La sanción de Boca a Carlos Palacios

El motivo por el cual el ex Colo Colo no arribó al país el lunes por la mañana fue porque tuvo un accidente que no le permitió llegar a tiempo al aeropuerto. “Lo voy a contar, también por respeto al futbolista, porque se habla de temas personales. Chocó yendo al aeropuerto. El avisó, pero ya sabía que el entrenamiento era el lunes a la tarde y por eso lo sancionan”, reveló Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports.

No obstante, esta explicación no pareció ser completamente convincente para Fernando Gago y su cuerpo técnico, especialmente considerando que Ayrton Costa, quien había viajado con él a Chile, sí se presentó a los entrenamientos del lunes. Es por ello, que desde el cuadro de la Ribera tomaron la decisión de aplicar una sanción económica (aún no se conoce el monto) al mediocampista chileno por su faltazo en la práctica vespertina del lunes.

Carlos Palacios recibió una multa económica y estará en el banco de los suplentes ante Newell's (Foto: archivo)

Ahora, lo único que resta saber es si Pintita también lo sancionará por su conducta antidisciplinada. El director técnico ya tiene un largo historial de poca tolerancia ante comportamientos como este y, de hecho, llegó a dejar fuera a Edinson Cavani de un partido por llegar tarde a una charla técnica. Sin embargo, a diferencia del uruguayo, el chileno estará en la lista de convocados para el encuentro frente a la Lepra, pero arrancará en el banco de los suplentes, lo que a la luz de su gran producción en la última victoria ante Defensa y Justicia, previa a la Fecha FIFA, oficiará pura y exclusivamente como castigo.