Tras el 4-1 a Brasil, qué dijo Scaloni sobre las provocaciones de Raphinha en la previa: "No hace falta hacer declaraciones para..."

La Selección argentina le propinó un baile histórico a Brasil por 4-1 en el Monumental por la fecha 14. Fue un resultado sin precedentes no solo por la contundencia, sino también porque nunca la Verdeamarela había recibido 4 goles en un proceso clasificatorio y la Albiceleste tampoco había podido ganar los dos clásicos en una misma Eliminatoria (ninguno de los dos lo había logrado antes).

Y si faltaba algo para agregarle más condimentos a este picante enfrentamiento, hubo un especial énfasis en Raphinha, quien había declarado en la previa que iba a anotar y que la Canarinha le iba a dar una paliza a la Scaloneta, y terminó sucediendo todo lo contrario. Muchos jugadores se acordaron de él durante y luego del encuentro, y Lionel Scaloni no podía mantenerse al margen de esta polémica.

El comentario de Scaloni sobre las provocaciones de Raphinha

"En la anterior rueda dije que no había entrado en las declaraciones y tampoco volví a verlas. Yo entiendo la situación, que es un Brasil-Argentina, pero no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso que jugamos así, para nada, al contrario", señaló al respecto el DT pujatense en conferencia de prensa al ser consultado sobre el tema.

En ese sentido, a diferencia de casi todos los jugadores, fue bastante comprensivo con el delantero del Barcelona: "Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito. Defiende a su selección, a su equipo. Lógicamente, después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Pero Argentina, con o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y ellos también". E insistió: "Lo disculpo, porque estoy seguro que no quiso herir a nadie".

"Es una victoria del equipo, porque jugamos como equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de ganarle a estos jugadores. Creo que hemos hecho grandes partidos y lo importante es saber interpretar cada uno", agregó luego Scaloni acerca de lo que fue el categórico triunfo. Y cerró con una importante reflexión sobre el gran presente de la Selección: "Uno no puede saber cuánto va a durar esto, lo importante es disfrutar el momento. Ojalá dure lo máximo posible, nosotros lo vamos a intentar".