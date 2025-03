Qué excusa les dio Raphinha a los jugadores argentinos sobre su provocadora frase: "Nos dijo que le..."

La espectacular goleada 4-1 de la Selección argentina sobre Brasil dejó mucha tela para cortar. Más allá del resultado, el clásico estuvo cargado de polémicas, y una de ellas tuvo a Raphinha como protagonista. Tras sus explosivas declaraciones antes del partido, el delantero brasileño intentó justificarse ante los jugadores albicelestes con una insólita excusa.

Nicolás Tagliafico, uno de los referentes del plantel de Lionel Scaloni, reveló lo que el futbolista del Barcelona les dijo en pleno partido. “Dijo que se lo tradujeron mal”, afirmó el lateral izquierdo, en referencia a la frase de Raphinha en la previa del duelo, donde había declarado: “Démosle una paliza. Dentro y fuera del campo, si hace falta”.

Según contó Tagliafico, la charla surgió en pleno juego y el brasileño lanzó su aclaración de manera breve. “No estaba en ese momento, pero escuché que dijo que lo habían traducido mal del portugués”, explicó el defensor del Lyon. Además, el ex Independiente dejó en claro que el plantel argentino no se dejó llevar por las declaraciones: “Uno trata de abstraerse de todas esas cosas y hoy demostramos que nosotros hablamos dentro del campo”.

Mirá lo que dijo Tagliafico

El propio Tagliafico también tuvo un cruce con Raphinha en el arranque del partido, cuando le cometió una falta que le valió la tarjeta amarilla. Consultado sobre esa acción, el lateral respondió entre risas: “Hay que ser así dentro del campo. Pierna fuerte y templada”.

Tras el partido, Lionel Scaloni también le restó importancia a los dichos de Raphinha y hasta lo “perdonó” por la polémica. “El equipo iba a jugar su partido con o sin declaraciones. Lo disculpo, porque sé que no lo hizo a propósito. No quiso herir a nadie. Entiendo la situación por ser un clásico, pero no hace falta”, afirmó el DT campeón del mundo.

Más allá de las palabras, Argentina respondió en la cancha con una actuación demoledora. Y, con la goleada consumada, la frase de Raphinha quedó solamente para llenar las redes sociales de memes en su contra.