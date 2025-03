La picante respuesta de Dibu Martínez a Raphinha tras la goleada a Brasil: “Este chico necesita un poco de…”

En la previa del Clásico de las América entre la Selección argentina y Brasil, Raphinha, futbolista del Barcelona, lanzó una fuerte y picante advertencia a los jugadores de la Albiceleste: "Vamos a darle una paliza. Sin duda. Démosle una paliza. En el campo y fuera del campo si hace falta. Voy a hacerles un joda y que se jodan", sentenció en diálogo con Romario TV. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que no pudo convertir un tanto y su equipo terminó recibiendo una goleada histórica por 4-1 en el Monumental.

Sin duda que sus comentarios resonaron entre los jugadores de la Selección, quienes respondieron de manera sublime tanto en el campo de juego como ante los medios. El primero que se refirió a ello fue Leandro Paredes que sentenció: “Nosotros hablamos en la cancha, nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha”.

La picante respuesta de Paredes a Raphinha

Además, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez también opinaron al respecto y le dejaron un mensaje al extremo del Barcelona. La Araña fue corto y al pie de la letra: “Aporta sus condimentos, pero nosotros salimos con humildad y les pegamos un baile”. Por su parte, el Motorcito desdramatizó los dichos y dijo: "No pasa nada. Eso queda dentro en la cancha, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca le faltamos el respeto a nadie, y a nosotros en todos estos años sí nos faltaron el respeto bastante. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección del mundo”.

Ahora, quién también se sumó y dio su opinión al respecto fue Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo y bicampeón de América respondió de manera tajante y fiel a su estilo: “A mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación”.

El Dibu se acordó de Raphinha y le dejó un mensaje

La agenda de la Selección argentina continúa en junio, con una nueva doble jornada de Eliminatorias. En primer lugar, tendrá que visitar a Chile y luego enfrentará a Colombia en casa, con la calma de saber que ya tiene el pase asegurado para Estados Unidos, México y Canadá 2026.