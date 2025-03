La duda que tiene Scaloni en la Selección argentina para el duelo con Brasil

La Selección argentina cerró la primera parte de la doble fecha FIFA con una victoria clave ante Uruguay y ahora se enfoca en el gran duelo contra Brasil. El partido se jugará el martes a las 21 en el Monumental y Lionel Scaloni evalúa algunos cambios en el equipo.

El DT contará con el regreso de Rodrigo De Paul, quien no fue titular ante Uruguay por no estar al 100% físicamente. Sin embargo, tras jugar el amistoso ante la Sub 20 en el Tomás Adolfo Ducó, está listo para volver al once inicial. Esto plantea una interrogante: ¿Quién sale del equipo?

Los apuntados son Leandro Paredes y Giuliano Simeone. Ambos fueron titulares en Montevideo, pero con el regreso de De Paul, Scaloni deberá modificar el esquema. Si elige mantener un 4-4-2, Paredes seguiría en el equipo; si decide un 4-3-3, Simeone podría mantenerse en cancha.

La Selección se movió este domingo en el predio de Ezeiza con todos los jugadores disponibles (Foto: Prensa AFA).

"Son los partidos más lindos para jugar", aseguró De Paul en la previa, dejando en claro su entusiasmo por estar desde el arranque. Su presencia le dará otro dinamismo al mediocampo y será clave para sostener la presión en el clásico.

Por otro lado, Thiago Almada seguirá siendo titular luego de su gran actuación ante Uruguay, donde anotó el gol del triunfo. La baja de Nicolás González por expulsión lo mantiene en el equipo y le da la chance de sumar otro partido de jerarquía.

En consecuencia, la probable formación de la Selección argentina para el clásico vs. Brasil será la siguiente: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Paredes o Simeone, Mac Allister; Almada y Julián Álvarez.