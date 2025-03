La advertencia de Scaloni de cara al clásico de Argentina contra Brasil: "Siempre será un..."

Tras el triunfo de este viernes contra Uruguay, la Selección argentina quedó al borde de la clasificación matemática al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Puntera con 28 puntos, 15 más que Bolivia, 7° con 13 y en zona de repechaje, le alcanza con un empate este martes cuando reciba a Brasil en el Monumental desde las 21.00.

Por supuesto al tratarse del clásico más importante del fútbol internacional, la Scaloneta irá a ganarlo y jugarlo como la historia indica. Además, está el agregado de poder vencer la Canarinha por primera vez en ambos partidos de las Eliminatorias, luego de lo que fue la histórica victoria en el Maracaná en noviembre de 2023.

La advertencia de Scaloni de cara al clásico contra Brasil

Se viene hablando mucho de que esta Veredeamarela no está en un buen momento y sea quizás una de las peores de la historia. Sin embargo, Lionel Scaloni sabe muy bien que se trata de un contrincante al que nunca hay que subestimar. "Brasil es Brasil", advirtió este sábado al ser consultado en la previa del amistoso solidario por Bahía Blanca contra la Sub 20 de Placente.

"Tiene grandísimos jugadores, de los mejores del mundo en sus equipos. Siempre será un rival temible y respetado por nosotros. Ya lo analizamos, mañana nos tocará otro poquito más, y está de más decir que es una gran rival", se explayó a continuación, dejando en claro que se tomarán el encuentro con la misma cautela de siempre.

Por su parte, al igual que hizo en conferencia de prensa, se refirió a la presencia de De Paul luego de no jugar contra Uruguay: "Decidimos reservarlo, venía con un golpe, pero no fue solo por eso, sino también por la amarilla y porque tenemos jugadores como para poder darnos el lujo de rotar. Imagino que va a estar bien para jugar contra Brasil, no creo que tenga problema", apuntó Scaloni.