El sincericidio de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Argentina: “No logramos…”

Marcelo Bielsa enfrentó los micrófonos tras la derrota de la Selección de Uruguay por 1-0 ante Argentina en el Estadio Centenario y dejó reflexiones sobre el rendimiento de su equipo. El Loco reconoció que la Celeste tuvo momentos de dominio, pero no logró traducirlos en situaciones claras de gol, lo que terminó siendo determinante en el resultado.

"Lo negativo es que la falta de peligrosidad se hizo evidente. En la primera media hora jugamos de acuerdo a lo que el equipo es capaz, pero no generamos peligro. Los últimos 15 minutos del primer tiempo y la mayoría del segundo tampoco conseguimos profundidad", analizó Bielsa, visiblemente autocrítico con el desempeño ofensivo del equipo.

Uno de los temas que preocupó al entrenador fue la salida de Giorgian De Arrascaeta a los 41 minutos, reemplazado por Nicolás De La Cruz. Bielsa confirmó que el mediocampista sintió una molestia en el aductor y no pudo continuar. "No tenía molestias previas. Si hay algo que cuido es que no jueguen futbolistas que corran riesgo de lesionarse por sus antecedentes. Eso de que hoy lo probamos no es cierto, tampoco que probamos con una línea de tres en el fondo. Siempre nuestra idea fue jugar con cuatro defensores", explicó.

Bielsa afirmó que De Arrascaeta no tenía molestias en la previa y que se lesionó durante el partido. (Fotobaires).

Consultado sobre la falta de minutos de Luciano Rodríguez, una de las grandes promesas del fútbol uruguayo, el DT defendió su decisión. "Hoy entraron tres jugadores en ofensiva: Brian Rodríguez, Aguirre y Viñas. Luciano está en gran nivel en Bahía, seguramente merece minutos, pero opté por otras variantes", sostuvo, dejando la puerta abierta para su inclusión en el próximo partido.

De cara al duelo ante Bolivia en los 4.000 metros de El Alto, Bielsa adelantó que planea modificaciones. "Seguramente no van a jugar varios de los que estuvieron hoy. La altura aumenta la dificultad, pero eso no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo", sentenció. Con la derrota ante Argentina, Uruguay perdió terreno en la tabla de Eliminatorias y ahora deberá recomponerse en un escenario históricamente complicado.