El gran gesto de Dibu Martínez con unos hinchas que lo esperaban a la salida del Ducó

Tras vencer a Uruguay el viernes por la noche, la Selección argentina jugó este martes un amistoso ante la Sub 20 con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital Penna de Bahía Blanca, muy afectado por el temporal. Si bien se trató más de una práctica de fútbol a puertas abiertas que de un partido en sí mismo, un Tomás Adolfo Ducó colmado de gente pudo disfrutar de ver de cerca a todos sus ídolos de la Scaloneta.

Por supuesto, al haber jugado un duelo tan intenso menos de 24 horas atrás, y a días de jugar el clásico contra Brasil, la mayoría de las principales figuras no participaron el encuentro. Igualmente, si estuvieron presentes en el estadio para saludar al público y hacerles regalos a la gente. Emiliano Martínez, el más ovacionado de todos, por ejemplo, obsequió sus guantes, los cuales lanzó a las gradas.

Dibu Martínez firmó autógrafos a unos hinchas a la salida del Ducó

Luego del encuentro, la mayoría de los futbolistas se fueron juntos en micro. Sin embargo, al tener el domingo la mañana libre, algunos decidieron marcharse por separado, Dibu entre ellos. Esto generó que, a la salida, se cruzara con un grupo de hinchas que lo estaban esperando y se detuviera para sacarse fotos y firmarles unos autógrafos.

Allí estaba justamente la familia que logró quedarse con los guantes que el arquero había regalado unos momentos atrás. Al verlos, el 1 (o mejor dicho, el 23) no dudó en estamparles su firma, dándoles de este modo un valor agregado en una nueva muestra de su gran carisma y cercanía con la gente.

La reacción de la familia que se quedó con los guantes del Dibu

La familia que se quedó con el guante del Dibu Martínez contó como fue el momento con el arquero de la Selección... ¡Imperdible! pic.twitter.com/R5eCOaXMir — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2025

"Los agarré yo. Mi papá me dijo que no fuera, pero justo había bajado y vi que a un señor le pasaron por arriba de la cabeza, así que ahí me los pude quedar. Una señora me agarraba de la cabeza, pero dije: 'A mí no me los van a sacar'", relató luego el hijo de la familia que consiguió llevarse un recuerdo invaluable del Dibu Martínez.