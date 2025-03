Tras vencer a Chile, por qué Alfaro dijo que “Paraguay está con un pie afuera del Mundial”

Desde su llegada a mediados de 2024, luego del fracaso en la Copa América que significó la salida de Daniel Garnero, Gustavo Alfaro cambió radicalmente la realidad futbolística de la Selección de Paraguay. Con un invicto de 7 encuentros, de los que ganó 4 y empató 3, sacó al equipo de los últimos puestos de las Eliminatorias y lo colocó entre los primeros, quedando al borde de asegurarse un lugar en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Todos los fanáticos de la Albirroja están ilusionados con volver a la Copa del Mundo tras ausentarse de la últimas tres (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Sin embargo, luego de vencer a Chile por 1-0 este jueves, Lechuga, acostumbrado a las reflexiones profundas y grandilocuentes, sacó una llamativa conclusión en la conferencia de prensa post partido: "Paraguay está con un pie afuera del Mundial", lanzó el DT.

Las llamativas conclusiones de Alfaro tras el triunfo de Paraguay

Esta curiosa afirmación se dio a raíz de varios comentarios durante la rueda. "El lugar común es decir que Paraguay está con un pie en la Copa del Mundo. No les voy a tirar el titular, pero yo digo que está con un pie afuera. Es decir, con un pie no vamos a ir al Mundial, hay que ir con los dos. Y hoy no tenemos un pie adentro, tenemos uno afuera", fue la declaración completa.

"Ojalá que los muchachos estén en la calle, festejando; que la noche sea larga e intensa, pero que disfruten porque son momentos muy difíciles de conseguir. Siento que es muy fuerte esa transferencia de sentimientos del país hacia nosotros, hacia mí y yo todavía no hice nada", había advertido un instante antes en ese mismo sentido.

Finalmente, Alfaro cerró con una última observación: "Disfrutar sentados en una silla no vamos a poder, tenemos que ir a buscar porque es nuestro tiempo y tenemos un compromiso muy grande con el país para ojalá poder regalarle una clasificación y que Paraguay pueda estar en el lugar que merece y nunca más volver a bajarse. Significa un desafío de vida, una lucha, una conquista. Una demostración de que por más que las cosas parezcan imposibles, si uno está dispuesto a ofrecer el corazón lo imposible se puede transformar en algo posible".