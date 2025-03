La tajante decisión que Guillermo Barros Schelotto le comunicó al plantel de Vélez tras su primera práctica

Tras ser campeón de la Liga Profesional, Vélez no comenzó el 2025 de la mejor manera. Con Sebastián Domínguez al mando, el Fortín no ganó ninguno de los primeros ocho compromisos del torneo Apertura y sufrió de más para vencer a Midland, equipo de la B Metropolitana, en los 32vos de final de la Copa Argentina. Luego de la caída por 2-0 ante Huracán en la fecha de los interzonales, el histórico defensor renunció a su cargo y la dirigencia del elenco de Liniers no tardó mucho tiempo en conseguir a su reemplazo.

El pasado martes por la noche, Guillermo Barros Schelotto, exentrenador de Lanús, Boca y la Selección de Paraguay, fue presentado como nuevo DT del Fortín y regresó al fútbol argentino luego de 6 años. "Para mí es un orgullo estar en el lugar donde estuvo Carlos Bianchi, uno de los técnicos que más me marcó en mi carrera. Estar donde arrancó él es notable", fue su carta de presentación durante la conferencia de prensa.

Además, el Mellizo dejó en claro que uno de los principales aspectos por el cual aceptó la oferta del elenco de Liniers fue por el proyecto del club y el rol clave de los juveniles: “Buscamos un equipo que salga a ganar, con una base de chicos”, sentenció en conferencia. De esta manera, Guillermo ya puso primera en su nuevo equipo y el pasado miércoles dirigió su primera práctica en el que realizó ejercicios tácticos y físicos, además de una charla inicial con el plantel.

Guillermo Barros Schelotto, el nuevo DT de Vélez. (Foto: archivo)

Su principal objetivo es comenzar a optimizar el rendimiento del equipo lo más rápido posible, enfocándose en el próximo partido contra Riestra. En este sentido, el cuerpo técnico tiene prevista una preparación exigente, haciendo énfasis en la presión alta y el control del balón, dos pilares fundamentales en la propuesta de Guillermo.

No obstante, el Mellizo no la tendrá sencilla en sus primeras semanas, ya que cuenta con varias bajas tanto a corto como a largo plazo. Christian Ordóñez y Claudio Baeza estarán ausentes por algunos días, mientras que Joaquín García, Florian Monzón y Thiago Fernández estarán fuera por varios meses debido a la gravedad de sus lesiones. Además, Emanuel Mammana es duda para los próximos partidos. Estas ausencias complican la formación del equipo, pero el entrenador confía en sacar lo mejor de los jugadores disponibles.

Con dos semanas por delante hasta su debut oficial, debido a la pausa por la fecha FIFA, el Mellizo aprovechará al máximo este tiempo para imponer su estilo en Vélez. El desafío es grande, pero la ilusión en Liniers sigue más viva que nunca.