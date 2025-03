La fuerte advertencia de Gallardo a Borja tras otro partido sin convertir un gol: “Tengo que hablar con él para ver si…”

River volvió a mostrar un buen nivel futbolístico y logró vencer por 2-0 a Ciudad de Bolívar, equipo del Federal A, por los 32vos de final de la Copa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con un goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuno, ambos en el primer tiempo. De esta manera, además de clasificar a la siguiente instancia, el equipo de Marcelo Gallardo rompió la sequía de 12 encuentros sin convertir un tanto en los primeros 45 minutos.

En un partido donde el Millonario mostró toda su jerarquía, dos goles en la primera mitad le bastaron al equipo del Muñeco para sacar boleto a los 16vos de final en donde se verá las caras con San Martín de Tucumán. Sin embargo, en el inicio del complemento, Miguel Ángel Borja tuvo la oportunidad de marcar el 3-0 desde el punto penal, pero el arquero rival le contuvo el remate al delantero colombiano, quien sigue sin poder convertir un tanto desde el 1-0 frente a Lanús por la fecha 6 del torneo Apertura.

Gallardo y el flojo presente goleador de Borja

Tras esta sequía, Gallardo habló en conferencia de prensa y dejó en claro que va hablar con el colombiano: “Tiene un promedio de gol de su carrera, está atravesando un momento de no conexión con el gol. Pero una cosa es seguir en la búsqueda y otra es no”, sentenció en diálogo con Juan Cortese, periodista que sigue el día a día de River en TyC Sports.

“Tengo que hablar con el futbolista para ver si él también está con ese deseo y que la autoestima no baje. Tengo que acompañarlo y ver si es sacándolo o poniéndolo en el segundo tiempo. Yo tengo que cuidar la salud de mis futbolistas. Ya hay demasiado peso en el contexto externo como para que yo también lo machaque con la exigencia”, agregó.

Borja no convierte un gol desde el 1-0 ante Lanús. (Foto: archivo)

Por otra parte, el DT hizo un análisis del encuentro: “Intentamos poner en campo un equipo mechando jugadores que no venían jugando o tenían menos minutos. Así y todo, lo encaramos con seriedad y los que no venían jugando demostraron que pueden ser tenidos en cuenta. El gol vino rápido, sin generar muchas ocasiones; anotamos el segundo. Después, con el partido a favor, no tuvimos muchas situaciones. El análisis fue de mayor a menor. No terminamos de redondear las cosas buenas del primer tiempo. Sabíamos que íbamos a tener mucho control de pelota. Tuvimos varias situaciones, pero no terminamos de conectar en el final. En el segundo tiempo nos faltó otra enjundia para dañar al rival. Los cambios, tal vez con muchos chicos, es normal que agarren confianza de a poco; no todo es ya de inmediato”, lanzó.

Finalmente, habló sobre el grupo que le tocó al cuadro de Núñez en la Copa Libertadores donde se enfrentará a Independiente del Valle y Barcelona, ambos de Ecuador, y Universitario de Perú: “Es difícil como todos los grupos, no hay fáciles. Desde el vamos tenés que salir a jugar y viajar. Y también seguir compitiendo en el torneo. Es un grupo que nadie va a regalar nada, pero creemos que vamos a llegar de la buena manera y pelear por la Copa”, concluyó.