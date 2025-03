El picante cruce de Gallardo con un periodista sobre el posteo que hizo Ledesma: "Si pretendés que pueda..."

River Plate avanzó sin problemas a los 16avos de la Copa Argentina tras superar por 2-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único Madre de Ciudades. Más allá del resultado, el foco se puso en la decisión de Marcelo Gallardo de alinear a Jeremías Ledesma en lugar de Franco Armani.

El DT millonario salió a explicar el cambio y dejó en claro que no hubo nada raro detrás de su elección: “El cambio de arquero estaba previsto. Viene trabajando muy bien, se lo merece y no veo por qué no darle minutos. Armani tiene una actualidad fenomenal, pero ¿por qué no darle el partido a él? No sé por qué se generó eso”, afirmó en la conferencia post partido. Sin embargo, lo que más ruido generó fue un posteo del arquero en redes (luego lo borró) que encendió las especulaciones.

Consultado por la imagen que Ledesma subió con un avión y la camiseta del Cádiz, Gallardo no esquivó la pregunta y fue tajante: “Eso es una pavada, es una pavada que da motivo a opinar. Si pretendés que pueda dejarme llevar por eso, no me conocés…”. Además, apuntó contra la interpretación mediática: “Todos especulan con cualquier cosa, no podemos salir a aclarar todo lo que se dice, si no nos volvemos locos”.

Mirá lo que dijo Gallardo sobre Conan Ledesma

Más allá de la polémica, en River aseguran que el cambio no modifica el liderazgo de Armani en el arco. El experimentado arquero sigue siendo el titular indiscutido, aunque la decisión de darle minutos a Ledesma podría indicar que Gallardo busca mantenerlo en ritmo y motivado.

Con la clasificación en el bolsillo, el Millonario ahora pone la mira en el torneo local y en la Copa Libertadores, donde necesitará a todos sus jugadores en el mejor nivel. Mientras tanto, la interna del arco sigue siendo un tema de debate, aunque puertas adentro parecen tenerlo claro.