El emotivo abrazo entre Alfaro y un repositor de supermercado en Paraguay

Desde la llegada de Gustavo Alfaro al banco de suplentes, la Selección de Paraguay tuvo una increíble levantada, pasando de estar en los últimos puestos de las Eliminatorias a meterse en zona de clasificación directa, con victorias destacadas ante Argentina y Brasil. Tras su última participación en Sudáfrica 2010 y perderse Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, todo el pueblo guaraní volvió a ilusionarse con clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

No es novedad decir que el fútbol puede generar emociones en las personas que es difícil ver en otras circunstancias. Así lo demuestra la emotiva anécdota que contó Lechuga este miércoles en conferencia de prensa: "El otro día estaba comprando en un supermercado y viene el muchacho de reposición, me da un abrazo y se larga a llorar. Yo le digo: 'Tranquilo, ¿qué pasa, maestro?'. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo", comenzó a relatar el DT

La anécdota de Alfaro con un repositor de supermercado

"Él me decía: ‘Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la Selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja. A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos que yo siento como si fuese yo el que estuviera jugando'. Cuando te dicen eso es muy fuerte", concluyó, notoriamente emocionado.

Este relato logró conmover a todos los fanáticos del futbol, tanto paraguayos como de los demás países de Sudamérica, y generó una gran repercusión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Si bien muchas veces las cosas que cuenta Alfaro generan alguna dudas, en esta oportunidad se hizo un trabajo de investigación y este jueves finalmente apareció el video que confirma la veracidad de la historia.

El abrazo entre Alfaro y el repositor

La señal televisiva de NPY logró encontrar las imágenes de la cámara de seguridad del supermercado, con las que se pudo comprobar como el repositor, identificado como Claudio Rejala, se encontró con el exentrenador de Boca, San Lorenzo y Huracán y se fundió en un caluroso abrazo. Un momento inolvidable para ambos, que ven cada vez más cerca la clasificación de Paraguay al próximo Mundial.