El goleador de Ciudad Bolívar, en contra de la frase con la que homenajearán a River en su camiseta: “Soy de Boca y…”

River Plate tendrá su debut en la Copa Argentina este miércoles desde las 21.15. En el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se medirá por los 32avos ante el Club Ciudad de Bolívar, un joven equipo que práctica el fútbol profesional desde 2020 y que hoy en día milita en el Federal A.

No hace falta decir que se tratará del duelo más importante en la corta historia del cuadro del centro de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde la dirigencia del club decidieron subir la apuesta y salir a la cancha esta noche con una polémica dedicatoria en la camiseta que reza: "El orgullo de jugar con el más grande de la historia".

La confesión del goleador de Bolívar sobre la dedicatoria a River

Esta leyenda generó un gran revuelo y muchas discusiones, incluso entre los propios jugadores de las Águilas, como su goleador, Khalil Caraballo. "Creo que es una linda frase, sabemos que es un club de los más grandes de Sudamérica, así que trataremos de enfrentarlo de la mejor manera. Ojalá salga un lindo partido", comenzó a opinar al respecto, con un dejo de resignación, ante el micrófono de TyC Sports.

Sin embargo, rápidamente se diferenció: "Hay algunos que no estamos de acuerdo, como yo, que soy hincha de Boca", confesó el delantero de 26 años. "Pero bueno, es un partido especial y hay que tartar de disfrutarlo", reconoció igualmente. Y sentenció entre risas: "Seguramente no me lleve ninguna remera al final del partido".

Caraballo, surgido de las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde llegó a disputar algunos minutos en Primera División en 2019, llegó a Ciudad Bolivar este 2025. El pasado sábado, por la fecha 1 del Federal A, marcó los dos goles del triunfo 2-1 sobre Huracán de Las Heras. Esta noche intentará hacer historia ante River por Copa Argentina, donde los milagros suelen ser una moneda bastante corriente.