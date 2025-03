El curioso análisis sobre el desempeño de Doohan en Australia: “Fue exactamente el comienzo que necesitaba”

Jack Doohan se accidentó en la primera vuelta del primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, en el circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, y los fanáticos argentinos rápidamente interpretaron su carrera como algo que acerca aun más a Franco Colapinto al asiento del australiano en Alpine F1 Team. Pero un sitio especializado realizó un filoso análisis y aseguró que se trató de un error “perdonable”.

Edd Straw escribió un artículo en el sitio especializado The Race titulado Cómo un trabajo imposible en la F1 2025 realmente comenzó, en el que ponderó lo logrado por Doohan a lo largo de todo el fin de semana, lo comparó con su compañero Pierre Gasly y se refirió al rol de Colapinto.

El accidente de Doohan

“Aquellos que no siguieron de cerca el fin de semana de Jack Doohan en el Gran Premio de Australia podrían asumir que ha dado un paso más hacia la salida de Alpine al estrellarse en la primera vuelta”, escribió. “También podrían poner los ojos en blanco ante la afirmación de Doohan después de la carrera de que "hay muchas cosas positivas este fin de semana que superan este aspecto negativo", pero, si acaso, mejoró sus perspectivas con su actuación en Melbourne”.

Straw explicó que sus registros en las prácticas y la Qualy fueron mejores de lo que se cree. “Mostró un ritmo impresionante en condiciones secas el viernes y el sábado. Por su parte, Gasly describió el fin de semana en Melbourne como "más difícil de lo que pensábamos" y también tuvo problemas con los frenos el viernes”, sostuvo, sobre una decepcionante performance de Alpine en Australia, que se fue sin puntos tras el 11º puesto de Gasly y el abandono de Doohan.

Colapinto estuvo en Melbourne en su rol de piloto de reserva. (Foto: archivo)

El artículo asegura que el error de Doohan fue “de novato”, pero que es “perdonable” y se justifica con que pilotos de experiencia como Carlos Sainz Jr. (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) también padecieron la lluvia y quedaron fuera de la carrera. “Fue exactamente el comienzo que Doohan necesitaba, incluso si la carrera en sí fue desastrosa”, opinó Straw.

Sobre Colapinto y la conocida puja por el lugar de Alpine en The Race se leyó: “Aunque el equipo quiera presentar esto (la idea de que Colapinto ocupe su lugar) como un rumor infundado, la noción de que Doohan podría ser reemplazado por el argentino durante la temporada no surgió de la nada. Probablemente, si hubiera sido otra persona quien fuese contratada como piloto de reserva, sin un gran seguimiento y todo el ruido que viene con eso (y el apoyo financiero), habría sido diferente”. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de China y, lo reconoció también The Race, Jack Doohan volverá a manejar con presión. Los argentinos estarán atentos a sus registros.