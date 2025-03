La tajante respuesta de Brito sobre la ausencia de Boca en la Libertadores: “Obviamente, cuando uno juega…”

El pasado lunes por la noche se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Desde el lado de River viajó una delegación de seis dirigentes encabezados por Jorge Brito, presidente de la institución, Matías Patanian, Enzo Francescoli, Stéfano Di Carlo, Ignacio Villarroel y Leonardo Ponzio.

En el sorteo del máximo certamen continental, el Millonario, quien es cabeza de serie, formará parte del Grupo B y se enfrentará a dos equipos ecuatorianos como lo son Independiente del Valle y Barcelona, y también se verá las caras con Universitario de Perú, contra el que debutará de visitante en la primera semana de abril.

Tras el sorteo, quien habló con los medios fue Brito y luego de conocer a sus rivales de grupo, dio sus impresiones sobre lo que será esta nueva edición del torneo: "La primera impresión que tuvimos fue que vamos a viajar mucho. No hay rivales fáciles y, de alguna manera, este es un punto de inflexión en el año. Con el sorteo comienza la etapa más fuerte de la temporada”, sentenció. Y añadió: “Los viajes son relativos, porque vos viajás y tu rival también. Es cansador para todos, pero hay que estar acostumbrados. En la Libertadores y en las copas pueden ocurrir este tipo de situaciones”.

Jorge Brito habló sobre la ausencia de Boca en la Copa Libertadores. (Foto: archivo)

Por otra parte, al mandamás de la institución de Núñez le preguntaron sobre la ausencia de Boca, quien fue eliminado en la fase 2 por Alianza Lima y estará otro año sin disputar el máximo certamen continental. A pesar de que no se burló y evitó meterse en la polémica, Brito lanzó una tajante respuesta al respecto: "No es mi estilo hablar del rival, a mí en particular no me genera nada. Obviamente, cuando uno compite contra Boca, juega para ganarle, pero prefiero no expresarlo”.

En cuanto al calendario apretado que tendrá el equipo de Marcelo Gallardo apenas comience el certamen, el banquero dejó en claro que no hay problema: “La fase de grupos se disputa entre abril y mayo, junto con el campeonato y la Copa Argentina. Estamos acostumbrados a este ritmo, pero contamos con un plantel de calidad y cantidad suficiente para competir en los tres frentes”, remarcó.

Brito sobre el mercado de pases y la conformación del equipo

Por último, se mostró satisfecho con el mercado de pases: “Estamos muy contentos con el plantel que teníamos y con los jugadores que pudimos incorporar. Incluido Castaño, un jugador que se hizo desear, no él, sino la negociación. La verdad es que estamos muy conformes y confiados en que vamos a pelear todo lo que juguemos”, mencionó en diálogo con ESPN.

Además se refirió a la conformación del equipo: “Siempre hemos trabajado en conjunto con el entrenador en la conformación del plantel. En este caso, ha estado muy cercano a mí y a quienes intervinieron en las negociaciones. Eso nos permite funcionar más como un grupo y no como partes separadas. De todos modos, como siempre decimos, los que terminan hablando son los jugadores en la cancha, pero estamos muy satisfechos con este mercado de pases”, concluyó.