Cómo fue la reacción del Mundo River tras conocer su grupo en la Copa Libertadores

River Plate ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En el sorteo realizado esta noche en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, el Millonario quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a Independiente del Valle (Ecuador), Universitario (Perú) y Barcelona SC (Ecuador).

Tras el sorteo, el club publicó en sus redes sociales un posteo con la confirmación de su zona y los escudos de sus adversarios, generando una rápida reacción de los hinchas.

??uD83DuDDD2? ¡Confirmados nuestros rivales para la fase de grupos de la @Libertadores 2025! ??



uD83CuDDEAuD83CuDDE8 Independiente del Valle

uD83CuDDF5uD83CuDDEA Universitario

uD83CuDDEAuD83CuDDE8 Barcelona #VamosRiver uD83EuDD0D??uD83EuDD0D pic.twitter.com/figJyxWNNV — River Plate (@RiverPlate) March 18, 2025

Entre los comentarios, los fanáticos destacaron la complejidad de los viajes y la altura de Quito como principales desafíos para el equipo. “El rival más difícil somos nosotros mismos”, “Mucho viaje y mucha altura”, “Grupo chivo” y “Tocó fácil, pero no le hacemos un gol a nadie” fueron algunas de las opiniones. En este contexto, River ya planifica su debut en el certamen, que será ante Universitario en Lima, durante la primera semana de abril.

Qué dijo Brito del grupo que le tocó a River

¿River tiene un plantel para ir POR TODO en este 2025? Así lo comentó su presidente Jorge Brito.



uD83DuDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/n4K0PO4540 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2025

Por su parte, Jorge Brito, presidente del club, habló sobre el grupo en ESPN: “Vamos a viajar mucho, esa es la primera impresión. No hay rivales fáciles en la Copa Libertadores y renovamos las expectativas como todos los años”. Además, remarcó que si bien se buscaba evitar la altura y los largos traslados, estos factores forman parte del desafío del torneo. El fixture de River aún no tiene fechas confirmadas, pero la fase de grupos se disputará entre la primera semana de abril y la última de mayo.

El fixture de River en la Copa Libertadores

Fecha 1: Universitario de Perú vs. River

Fecha 2: River vs. Barcelona de Ecuador

Fecha 3: Independiente del Valle vs. River

Fecha 4: Barcelona vs. River

Fecha 5: River vs. Independiente del Valle

Fecha 6: River vs. Universitario