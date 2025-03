El gran gesto de Colapinto con un excompañero de Williams tras el GP de Australia

El Gran Premio de Australia dejó varias sorpresas y momentos destacados en la Fórmula 1, y uno de ellos fue la gran actuación de Alex Albon, quien llevó a Williams al quinto puesto en el Circuito de Albert Park y tuvo un mensaje de Franco Colapinto, su ex compañero en la temporada pasada.

El tailandés, que había partido desde la sexta posición, logró sumar diez puntos clave para su equipo, que ahora se ubica cuarto en la tabla de constructores. Tras la carrera, Albon compartió su felicidad en redes sociales, donde publicó una serie de imágenes del fin de semana en Melbourne y escribió: "¡Vamos! Qué manera de arrancar el 2025. Estoy tan orgulloso, tan feliz… Gracias, Williams y Carlos en el pit wall, este fue un esfuerzo de equipo".

Entre los muchos comentarios que recibió, no faltó el de Colapinto, su excompañero en la escudería británica y actual piloto de Alpine, quien le dedicó un mensaje especial: "¡Qué carrera, amigo! Muy bien corrido todo el fin de semana, ustedes se merecen este resultado, chicos", escribió el argentino, demostrando la buena relación que mantiene con Alex a pesar de que ahora son rivales en la pista.

El mensaje de Colapinto a Alex Albon tras finalizar P5 en el GP de Australia.

Más allá del intercambio en redes, Colapinto también dejó una escena divertida durante su visita al paddock en Melbourne. Allí se encontró con James Vowles, su exjefe en Williams, a quien le ofreció un mate, una infusión que el británico no disfruta demasiado. Sin embargo, el piloto argentino aprovechó la ocasión para bromear sobre el tema: "Es un exagerado, le encantó el mate. Se tomó un mate y quedó cuarto, que no joda. Tan mal no le vino el mate, le va a empezar a gustar ahora".

El arranque de la temporada 2025 ya dejó momentos memorables, con Albon brillando en la pista y Colapinto a la expectativa de tener la butaca principal en la escudería francesa.

Fuente: NA