Sufre Scaloni: el jugador que se desgarró y será baja en la Selección argentina, ¿quién lo reemplazará?

A días del choque contra Uruguay, la Selección argentina sumó un problema inesperado. Un jugador clave para la estructura de Lionel Scaloni sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y quedó fuera de la convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias. Su baja deja un hueco en un lugar del campo de juego donde el DT no tiene muchas opciones en la lista de convocados.

El futbolista en cuestión es el lateral derecho de River, Gonzalo Montiel, quien el sábado en el duelo ante Deportivo Riestra sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y quedó fuera de la convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias. Desde River confirmaron que el defensor será baja por al menos 20 días, lo que no solo complica al Millonario sino que también obliga al cuerpo técnico de la Albiceleste a evaluar alternativas.

Gonzalo Montiel sufrió un desgarro y será baja en la Selección argentina (FotoBaires).

Resta saber si Scaloni llamará a un lateral derecho de emergencia o si optará por las opciones disponibles. En ese caso, la única alternativa natural es Nahuel Molina, aunque Juan Foyth podría adaptarse al puesto como solución improvisada. Otra opción sería convocar a un reemplazo, pero por ahora no hubo señales en ese sentido.

Montiel no fue el único afectado tras el partido ante Riestra. Facundo Colidio también se sometió a estudios médicos y los resultados confirmaron un desgarro en el aductor derecho. En el caso del delantero, su ausencia impacta en River, pero no en la Selección, ya que no formaba parte de la lista para esta doble fecha.

Juan Foyth es una de la alternativas que tiene Scaloni en la lista de convocados para suplir la baja de Montiel.

Dybala en duda y alivio por Cuti Romero

Mientras tanto, Scaloni sigue de cerca la situación de otros futbolistas con molestias. Paulo Dybala encendió las alarmas tras su ingreso ante Cagliari, donde solo pudo jugar 10 minutos antes de pedir el cambio por una molestia en el muslo izquierdo. Aunque su DT en la Roma, Claudio Ranieri, minimizó el episodio, en la Albiceleste esperarán los estudios médicos.

El único alivio para el cuerpo técnico llegó con Cristian Romero. El defensor del Tottenham dejó la cancha en la derrota ante Fulham y generó preocupación, pero luego se confirmó que su salida estaba pactada de antemano por una cuestión de desgaste físico. Con este panorama, Scaloni deberá decidir rápido qué hacer con el lateral derecho, en la previa de dos partidos clave que pueden sellar el boleto de Argentina al Mundial.