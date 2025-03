El durísimo pasacalles de hinchas de Monterrey contra Demichelis, con ironía por sus looks: “Sobra ‘outfit’, falta…”

El pasado miércoles, los Rayados de Monterrey de Martín Demichelis sufrieron un durísimo golpe al quedar eliminados en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Vancouver Whitecaps de la MLS. Tras empatar 1-1 en suelo canadiense, el conjunto mexicano tuvo la oportunidad de liquidar la serie de local, pero tras empatar 2-2 en los 90 minutos, la franquicia canadiense clasificó a la siguiente instancia por goles de visitante.

Durante el encuentro y mientras su equipo estaba quedando eliminado, Micho comenzó a recibir insultos y exigencias desde una de las tribunas del estadio por parte de los fanáticos de Monterrey. Además, sobre el final del encuentro le comenzaron a lanzar objetos. Sin embargo, eso no quedó ahí, y el pasado sábado en las afueras de las instalaciones del Barrial, donde entrena el equipo mexicano, algunos hinchas colgaron unos pasacalles con fuertes mensajes en contra del exentrenador de River.

“¿Y las formas Tato?”, “¿Y el plan 2030?”, “Jugadores, menos fama y más corazón”, y “Demichelis outfit sobra, falta futbol”, fueron algunos de los mensajes en las mantas colgadas haciendo ironía a los looks que utiliza Micho. Además, también apuntaron contra los futbolistas del plantel, ya que Monterrey no esta atravesando su mejor presente futbolístico en la Liga MX. En el certamen doméstico, los Rayados se ubican en la novena posición con 16 puntos, muy cerca de los puestos de Play In. y a 10 del León de James Rodríguez, flamante líder del torneo.

Toda esta actualidad contrasta con lo hecho en el pasado Apertura 2024, donde Martín Demichelis, quien llegó como salvador tras suplir a Tano Ortiz, logró llevar al equipo hasta la final de la temporada, en la cual cayeron ante el América por 3-2 en el global final.

Demichelis en la cuerda floja. (Foto: archivo)

La palabra de Demichelis tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup

“Me hago responsable de esta situación que está atravesando el equipo, porque hoy es un día triste para la institución, un día triste para el hincha. Lamentablemente, es una realidad que la vida no nos deja de sorprender y el fútbol mucho más. Hay que reconocer que sí, que no estuvimos a la altura de las circunstancias, tanto en Canadá como hoy, porque ambos partidos nos superaron, fuimos por delante a los 3 minutos y así mismo no supimos controlar el partido, ni pudimos hacer el segundo gol, hacer presiones y asfixiar al rival, sabiendo que ellos nos tenían que hacer dos goles. Entonces, creo que sí hubo un bajón futbolístico en los últimos tres partidos”, señaló.

“Hay que hacer muchísima autocrítica, mirarse y hacer autocrítica con uno mismo y no para el costado, porque en las épocas difíciles en el deporte, en el fútbol, en los vestuarios o de crisis, lo más fácil es mirar para el costado y echarle la culpa a los demás”, concluyó.