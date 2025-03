La respuesta de Demichelis tras ser insultado y agredido en Monterrey post eliminación de Concachampions: “Cuando se pasa por encima del respeto hay…”

Los Rayados de Monterrey de Martín Demichelis sufrieron un durísimo golpe al quedar eliminados en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Vancouver Whitecaps de la MLS. Tras empatar 1-1 en suelo canadiense, el conjunto mexicano tuvo la oportunidad de liquidar la serie de local, pero tras empatar 2-2 en los 90 minutos, la franquicia canadiense clasificó a la siguiente instancia por goles de visitante y se enfrentará al ganador de la llave entre Pumas UNAM y Alejualense.

Durante el encuentro y mientras su equipo estaba quedando eliminado, Micho comenzó a recibir insultos y exigencias desde una de las tribunas del estadio por parte de los fanáticos de Monterrey. Pero lo peor no fue eso, sino que sobre el final del encuentro le comenzaron a lanzar objetos y eso le molestó un poco al exentrenador de River quien se expresó en conferencia de prensa sobre lo sucedido: “Hoy el aficionado se expresó, a pesar de que me incomodó desde atrás de la banca, pidiendo jugadores, pidiendo cambios, insultando, arrojando cosas, yo entiendo al aficionado del querer ganar. Mi respeto para ellos y también entiendo la desesperación y la desilusión que tienen, pero cuando se pasa por encima del respeto hay otro tipo de cosas que son difíciles de manejar. Desde mi lado el respeto va a seguir estando siempre a pesar de este momento y de la expresión de ellos para conmigo”, lanzó.

Demichelis se refirió a los insultos de los hinchas de Monterrey

Por otro lado, cuando le consultaron sobre su continuidad en el banco de los Rayados, sentenció: “Con respecto a la continuidad, no decido yo absolutamente todo en la institución. Entonces, como lo dije el otro día, las cosas no me competen. Tengo una grandísima relación con ‘Tato’ Noriega y con Héctor Lara. Las mismas personas que te contratan son las que, lastimosamente después te tienen que cerrar el vínculo. Fui feliz desde el primer día que llegué a Monterrey y sigo siendo feliz, a pesar de que el equipo no está jugando bien y a de esta eliminación que obviamente es frustrante para los objetivos que teníamos. Voy a seguir siendo entrenador de fútbol en el Monterrey el tiempo que me toque quedarme y posteriormente, si me tengo que ir exitosamente o no, voy a seguir dirigiendo”.

Por último, con respecto al partido, Micho hizo mucha autocrítica y reconoció que hubo un bajón desde lo futbolístico: “Me hago responsable de esta situación que está atravesando el equipo, porque hoy es un día triste para la institución, un día triste para el hincha. Lamentablemente, es una realidad que la vida no nos deja de sorprender y el fútbol mucho más. Hay que reconocer que sí, que no estuvimos a la altura de las circunstancias, tanto en Canadá como hoy, porque ambos partidos nos superaron, fuimos por delante a los 3 minutos y así mismo no supimos controlar el partido, ni pudimos hacer el segundo gol, hacer presiones y asfixiar al rival, sabiendo que ellos nos tenían que hacer dos goles. Entonces, creo que sí hubo un bajón futbolístico en los últimos tres partidos”, señaló.

Demichelis y su autocrítica por la eliminación de Monterrey. (Foto: EFE)

“Hay que hacer muchísima autocrítica, mirarse y hacer autocrítica con uno mismo y no para el costado, porque en las épocas difíciles en el deporte, en el fútbol, en los vestuarios o de crisis, lo más fácil es mirar para el costado y echarle la culpa a los demás”, concluyó.