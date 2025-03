Agustín Rossi eligió entre Bianch o Gallardo y Riquelme o Aimar y sus respuestas dejaron a todos helados

Agustín Rossi sigue dando que hablar. El arquero del Flamengo, recordado por su gran etapa en Boca, participó de una entrevista en la que respondió preguntas picantes sobre el fútbol argentino. Y, aunque en su momento fue verdugo de River en varios Superclásicos, sus respuestas llamaron la atención de los hinchas del Millonario.

En un ping pong con el streamer Ezzequiel, Rossi tuvo que elegir entre dos ídolos de los bancos de suplentes: “¿Bianchi o Gallardo?”. Su respuesta sorprendió: “Dos grandes técnicos, me tocó enfrentar más al Muñeco, de Bianchi sé más por lo que se habla y lo que se dice. Pero yo creo que hoy en día por la espontaneidad y demás, vamos con el Muñeco”, soltó sin dudar. Luego, la consulta fue sobre dos grandes ídolos del fútbol argentino: “¿Riquelme o Aimar?”. Y otra vez, el ex Boca se inclinó por el lado de River: “Difícil porque tengo un compañero que me habla muy bien de él: Aimar”, respondió.

Mirá el ping pong a Rossi

Sus elecciones no pasaron desapercibidas, sobre todo porque hace un tiempo su nombre sonó como posible refuerzo para River. En 2023, con el nivel de Armani en el centro de las críticas, surgieron rumores de que el Millonario podría buscar un arquero y el nombre de Rossi apareció en escena. Sin embargo, con la renovación de Franco, la chance se disipó.

Más allá de sus respuestas que hicieron ruido en Núñez, Rossi dejó en claro su postura cuando le preguntaron directamente quién es más grande, si Boca o River: "Boca", respondió con firmeza. Sin embargo, sus declaraciones previas hicieron que más de un hincha del Millonario lo mirara con otros ojos.

¿Podría vestir el buzo de River en el futuro? En una entrevista con ESPN, el arquero dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Nunca le cierro las puertas a nadie. Es trabajo y uno lo tiene que tomar por ese lado”. Aunque hoy disfruta su presente en Flamengo, sus palabras volvieron a instalar el debate.