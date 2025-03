La sincera confesión de Perrone tras su qualy: "No me imaginaba..."

Valentín Perrone tuvo una gran actuación este sábado en la qualy y obtuvo el tercer lugar en la categoría Moto3. La joven promesa de nuestro país se lució en el segundo día de acción en Termas de Río Hondo y mañana largará desde la tercera fila en la carrera principal. Tras este logro, el piloto de 17 años realizó una sincera confesión respecto a su desempeño.

En conferencia de prensa, el nacido en España expresó: "No me imaginé acabar noveno en la qualy, salir noveno es otra cosa, te evitas problemas de pilotos kamikazes, es mucho mejor, estoy contento con el resultado".

Además, Perrone habló acerca de la competencia decisiva de este domingo: "Intentaré hacer una buena largada y tirar con el grupo delantero".

Valentín Perrone habló tras su noveno puesto en la qualy

Sobre la estrategia del equipo, el motociclista afirmó: "Ir detrás de pilotos rápidos como (José Antonio) Rueda o cualquier otro te ayuda y te hace aprender mucho más rápido. También era parte de la estrategia salir con Yamanaka. Hay que tirar a muerte desde la primera curva y eso es lo que hice".

Por otro lado, en Moto3 no se realiza warm-up, por lo que Perrone tendrá que salir a escena con la moto en las condiciones en las que está actualmente: "Estoy muy conforme, me siento muy cómodo con la moto, estoy como nunca. Creo que por ahora no haremos nada, al menos en esta carrera. Quizá en las siguientes tal vez cambiemos algo".

Valentín Perrone se lució en la qualy y largará noveno este domingo. (Instagram)

Finalmente, el miembro del equipo KTM realizó un análisis sobre la etapa decisiva de este domingo: "Creo que va a hacer un grupo de cabeza muy grande, con muchas batallas entre todos los pilotos, sobre todo adelante, en donde se van a pelear por quien lidera la carrera. Para la salida, cerraré los ojos", expresó entre risas.