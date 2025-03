Valentín Perrone, mano a mano con MDZ: "Es una locura lo que estoy viviendo"

El MotoGP puso primera este viernes en el autódromo de Termas de Río Hondo con la presencia de los mejores pilotos de la escena internacional.

Luego de la jornada inaugural, en la que culminó 4° en la FP2, lo que lo metió en la Q2 que se correrá este sábado, Valentín Perrone, la joven promesa argentina en la categoría Moto3, dialogó en exclusiva con MDZ y dejó entrever la emoción que siente por competir por primera vez en Argentina.

El piloto de tan sólo 17 años, que nació en España y tiene padre argentino, es el único representante de nuestro país en la competencia. Además del gran desafío que tiene por delante, Perrone también está dando sus primeros pasos en suelo nacional, algo no menor: "Ha sido súper bonito llegar de un viaje largo y encontrarme a la familia, que hacía mucho tiempo no los veía".

La entrevista completa a Valentín Perrone, la joven promesa en Moto3

Muy entusiasmado y con la adrenalina a cuestas, Valentín destacó la nostalgia de reencontrarse con los suyos: "Compartí momentos con ellos durante la semana, hasta fui a ver a River. El ambiente es súper bueno aquí, todos los argentinos lo sienten mucho y con intensidad, es una locura lo que estoy viviendo".

Localista de ley, su mirada del circuito fue una caricia: "Me gustó mucho todo, el circuito es fácil de aprender, pensé que era plano, pero hay subidas y bajadas, me siento muy cómodo". Y acerca de su desempeño, expresó: "La performance del viernes fue súper buena, la mejor que hecho en las dos carreras. Lo hice bien hoy porque todos los argentinos me dieron su buena vibra y me ayudaron todos".

¡HOLA, ARGENTINA! Valentín #Perrone está dando sus primeras vueltas como piloto de #Moto3 en #Termas. En casa todo es mejor, ¿no? uD83CuDFC1uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDD29 pic.twitter.com/uEKWq82Lfl — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) March 14, 2025

Valentín Perrone también dejó en claro sus objetivos para este capítulo en Santiago del Estero: "Quiero seguir aprendiendo. Siempre quiero ganar y estar en el podio, aunque ese resultado no significa nada. Voy a disfrutar del fin de semana, la gente, el equipo y la familia".

El piloto también agradeció la ayuda de su padre: "Lo vi muy feliz por mi rendimiento en la pista". Y finalmente, la promesa del motociclismo reveló su sueño de cara al futuro: "Quiero ser campeón del mundo". Sueño activado.