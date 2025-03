El increíble récord negativo que superó River en el 0-0 ante Deportivo Riestra

Este sábado, River Plate se enfrentó a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la fecha 10 del torneo Apertura. No es una novedad decir que, con Marcelo Gallardo en el banco y el envidiable plantel que armaron en los últimos mercados de pases, el equipo está jugando a un nivel muy por debajo del que se podía esperar, más allá de los resultados.

En buena parte, una de las más notorias falencias en su juego es la falta de gol, ya que a pesar de tener buenos jugadores en ofensiva, le viene costando horrores poder abrir el marcador. Tal es así que en este encuentro ante el Malevo rompió un récord negativo al irse al descanso 0-0 (resultado que sería el definitivo), puesto que por primera vez en toda su historia, alcanzó la cifra de 12 partidos consecutivos sin anotar en el primer tiempo.

La increíble doble chance que erró River ante Riestra

El Millonario no logra convertir en una primera mitad desde el 4-0 ante Rosario Central el 8 de diciembre del año pasado por la fecha 26 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el Diablito Echeverri abrió el marcador justo antes del descanso, al segundo minuto de adición.

Desde entonces, nunca más volvió a marcar en los 45' iniciales. En esta racha negativa se contabilizan el 0-1 ante Racing, el 1-1 vs Platense (gol a los 87'), el 1-0 vs Instituto (90'), el 0-0 vs San Lorenzo, el 2-0 vs Independiente (51' y 92'), el 0-0 vs Godoy Cruz, el 1-0 vs Lanús (77'), el 2-0 vs San Martín de San Juan (56' y 69'), el 0-2 vs Estudiantes, el 0-0 vs Talleres, el 1-0 vs Atlético Tucumán (79') y el 0-0 vs Riestra de esta tarde.

De este modo, superó su anterior marca de 11 encuentros sin anotar en los primeros tiempos que databa de 1967. Si bien es cierto que luego en los complementos pudo quedarse en muchas oportunidades con la victoria, esta es una estadística que preocupa bastante a todo el mundo River y que no se condice con las expectativas puestas en el equipo, tanto por su historia como por su plantel actual.