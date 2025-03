La fuerte fe de Maravilla Martínez de cara al clásico contra Independiente: "Hablé con Dios y..."

Tras la consagración en la Recopa Sudamericana, Racing está atravesando un complicado momento en la Liga Profesional, en la que acumula 4 derrotas consecutivas y se encuentra, con la mitad de la fase regular disputada, fuera de la zona de clasificación a los Playoffs. Es urgente un volantazo que le permita enderezar el rumbo para no quedarse sin chances de pelear por el título, y se le presenta una durísima pero inmejorable oportunidad para levantar cabeza: el clásico ante Independiente, este domingo desde las 16.00 en el Libertadores de América.

Una victoria como visitante frente a su eterno rival, que para colmo viene en gran forma y puntero en su zona, sería vital para poder levantar cabeza. Sin embargo, no será tarea sencilla, ya que además de todo lo que conlleva un duelo de estas características, la Academia se encuentra un tanto diezmada por las lesiones, algunas de jugadores muy importantes, como es el caso de Adrián Martínez.

Maravilla Martínez confía en que Dios le permitirá llegar al clásico a pesar de su lesión. (Foto: EFE)

Hace algunas semanas, el goleador sufrió un edema ósea en su rodilla derecha tras la final ante Botafogo, lo que lo ha marginado de los últimos partidos del equipo, en los que no se han hilvanado otra cosa más que resultados negativos. Todavía no recibió el alta médica, pero aun así, no está descartado para el encuentro en cancha del Rojo. Por el contrario, todo indica que estará convocado y muy probablemente sea titular.

"Gustavo, hablé con Dios y me dijo que tenía que jugar este partido, no me puedo perder el clásico", le habría dicho Maravilla a Costas en la semana, según informó este miércoles el periodista Daniel Avellaneda en Diario Clarín. Además, el 9 tendría preparada una remera con citas bíblicas para mostrar en el estadio y ante las cámaras de televisión en caso en marcarle un gol a Independiente.

Después de haber estado 6 meses preso en 2014 por una supuesta participación en una venganza familiar luego de que su hermano fuera asesinado, Martínez se ha abrazado muy fuertemente a la religión, manifestando su fe en cada cancha en la que juega y en cada oportunidad en la que puede anotar. Tan fuerte es su convicción que, a pesar de que las indicaciones médicas le recomienden no jugar y seguir trabajando en su recuperación, hará lo posible por defender la camiseta de Racing en este compromiso tan trascendental, en nombre de Dios.