El enojo de un histórico árbitro argentino sobre el penal invalidado a Julián Álvarez: "Termina siendo una..."

Una vez más, la balanza se inclinó a favor del Real Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti eliminó por quinta vez en la historia de la Champions League al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en la tanda de penales, tras haber perdido 1-0 en los 120 minutos (2-2 en el global). Así, el campeón defensor sigue firme en su lucha por revalidar el título y se medirá con el Arsenal de Mikel Arteta en los cuartos de final.

A pesar de que el partido se desarrolló sin controversias durante su transcurso, la gran polémica surgió en la tanda de penales. Cuando la serie estaba 2-1 a favor del Merengue, Julián Álvarez se hizo cargo de la segunda ejecución del equipo del Cholo. La Araña convirtió su gol a pesar de haberse resbalado y estampó el 2-2. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Szymon Marciniak anuló el gol por un doble toque, una infracción que inicialmente no había sido clara y que desató la furia de Diego Simeone y de los hinchas del Atleti.

El penal que le anularon a Julián Álvarez por doble toque

Tras la controversia por el penal anulado al delantero de la Selección argentina, varias figuras del fútbol y árbitros internacionales dieron su opinión. Uno de los que no estuvo de acuerdo con la decisión del colegiado polaco fue Javier Castrilli. El histórico juez del fútbol argentino pronunció sobre la jugada y mostró todo su enojo por la decisión que tomaron: "No se alcanza a percibir que Julián toca la pelota 2 veces. Da la impresión que la pelota cuando impacta con el pie derecho, también se encima en el izquierdo. Yo no lo hubiera llamado porque existe la duda", sentenció en diálogo con La Pelota al Dia por Radio Güemes AM 1050.

"Si fue o no, excede. ¿Cuánto hace que está el VAR? y estas reglas absurdas siguen existiendo. El jugador resbala, no busca sacar ventaja, obtiene una desventaja de una situación fortuita. ¿Eso se sigue penando? Es increíble. No tiene ningún sustento agravado por el preciosismo técnico y la imbecilidad humana al servicio de perjudicar intereses. Alimenta la sospecha y están lesionando las inversiones afectivas de la gente. Termina siendo una estafa", agregó.

Castrilli dio su opinión sobre el penal anulado a Julián. (Foto: archivo)

Por último, habló sobre el arbitraje en el mundo y lanzó una bomba que generó mucha repercusión: "Hace años se genera una situación que es un despropósito. Los árbitros se equivocan y los premian. No son confiables. No hay sospecha, se sabe. La gente sabía que iban a ejecutarlos y los ejecutaban. Son sicarios del arbitraje", concluyó.