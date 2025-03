El árbitro español de la "batalla de Lusail" se metió en la polémica del gol anulado a Julián Álvarez: "Yo no estaría tranquilo si..."

El pasado miércoles, una gran polémica estalló en el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras el 1-0 en los 120 minutos (2-2 en el global), el Colchonero y el Merengue definieron el pase a los cuartos de final desde la tanda de penales. Con la serie 2-1 a favor de la visita, Julián Álvarez asumió la responsabilidad del segundo lanzamiento para el Atleti. A pesar de resbalarse en el momento de la ejecución, la Araña logró convertir y empatar la serie.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Szymon Marciniak anuló el gol por un doble toque, una infracción que inicialmente no había sido clara y que desató la furia de Diego Simeone y de los hinchas del Atleti. Luego, Federico Valverde (RM) y Ángel Correa convirtieron sus respectivos lanzamientos, hasta que Lucas Vázquez falló ante Jan Oblak, dejando la oportunidad a Marcos Llorente de igualar la serie. No obstante, el español estrelló su tiro en el travesaño. Finalmente, Antonio Rüdiger sentenció el 4-2 definitivo, clasificando al equipo de Carlo Ancelotti a la siguiente fase, donde se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta.

El penal anulado a Julián Álvarez

Tras la controversia por el penal anulado al delantero de la Selección argentina, varias figuras del fútbol y árbitros internacionales dieron su opinión. Uno de los que no estuvo de acuerdo con la decisión del colegiado polaco fue Mateu Lahoz. El histórico árbitro español, recordado por dirigir la "batalla de Lusail" en el Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos en cuartos de final, se pronunció sobre la jugada y dejó en claro su postura: “Yo si volviese a arbitrar una jugada tan trascendental no estaría tranquilo si me lo dijesen… yo querría ir a verla y a partir de eso, decido”, sentenció en primera instancia en diálogo con Movistar+.

”Pues es mi responsabilidad, me lo tengo que llevar a mis espaldas y a partir de ahí decidir con lo que yo considere. Así es como yo entiendo el arbitraje. La tecnología está muy bien utilizada, pero desde mis ojos y decidiendo, porque si no, estás delegando.. y en estos momentos todos seguimos teniendo dudas”, agregó.

Lahoz dio su opinión sobre el penal anulado a Julián Álvarez. (Foto: archivo)

Finalmente, Lahoz subrayó que se debería aumentar la transparencia para este tipo de situaciones que marcan un resultado o una serie: “Entiendo que ellos al tomar una decisión tan rápida tienen una toma muy evidente. Y es lo que siempre echo de menos, que haya transparencia, que todos podamos verla a ojos del árbitro principal y delante del monitor. A partir de ahí, no estaríamos tanto tiempo intentando distorsionar un deporte que es maravilloso”, concluyó.