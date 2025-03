¿Doble toque? Una cámara inédita del penal de Julián Álvarez acaba con la polémica

Una vez más, la balanza se inclinó a favor del Real Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti, por quinta vez en su historia, derrotó al Atlético de Madrid y lo eliminó de la Champions League tras un empate 1-1 en los 120 minutos, resolviéndose finalmente por penales. Así, el campeón defensor sigue firme en su lucha por revalidar el título y se medirá con el Arsenal de Mikel Arteta en los cuartos de final.

A pesar de que el partido se desarrolló sin controversias durante su transcurso, la gran polémica surgió en la tanda de penales. Con la serie 2-1 a favor del Real Madrid, Julián Álvarez asumió la responsabilidad del segundo lanzamiento del Atlético. Cuando iba a ejecutar el penal, la Araña se resbaló, pero aún así convirtió el gol y empató la serie.

La cámara que confirma el doble toque de Julián en el penal

Sin embargo, tras la revisión del VAR, se anuló el lanzamiento por un doble toque, una infracción que inicialmente no fue clara y que desató la ira de Diego Simeone y de los hinchas del Colchonero. Finalmente, el Real Madrid se impuso 4-2 en la tanda de penales y celebró la victoria en territorio rival.

Después de varios videos que no dejaban en evidencia si el delantero de la selección argentina tocó la pelota con ambos pies, una de las cámaras de TNT Sports Brasil captó el momento exacto. Según las imágenes, se puede ver que Julián tocó mínimamente el balón con el pie izquierdo de apoyo antes de rematar con el derecho. De este modo, el penal fue correctamente anulado, y el Real Madrid avanzó a la siguiente fase sin más controversias.

La chicana del Cholo Simeone a los periodistas

Tras la eliminación del Cholo habló en conferencia de prensa y fue claro sobre el penal de la Araña: "Aparentemente, recién acabo de ver la imagen del penal. El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto del penal y patea, toca la pelota con el apoyo, pero la pelota no se mueve", sentenció.

Luego, en tono irónico, pidió a los periodistas presentes que levanten la mano si vieron claro el doble toque en las repeticiones: "Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?", preguntó el Cholo. Y fue más allá: "Si tenés miedo, no hables. Cualquiera de los que está presente que levante la mano a ver quién vio que la tocó dos veces. ¿Quién? Levanten la mano… No la levanta nadie. Listo".