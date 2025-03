Bomba: la UEFA reveló la cámara con la que anuló el gol de Julián Álvarez y le hará un pedido a la FIFA

El Real Madrid volvió a mostrar chapa de campeón y dejó en el camino al Atlético de Madrid, por quinta vez en la historia de la Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti perdió 1-0 en los 120 minutos, pero en la tanda de penales se impuso por 4-2 y de esta forma clasificó a los cuartos de final en donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta. Por su parte, los dirigidos por el Cholo Simeone volvieron a sucumbir ante su rival de toda la vida y se quedaron afuera del certamen europeo.

Durante los 120 minutos, el partido no tuvo polémicas y todo iba de lo más bien. Sin embargo, en la tanda de penales, se desató el escándalo. on la serie 2-1 a favor del Real Madrid, Julián Álvarez asumió la responsabilidad del segundo lanzamiento del Atlético. Cuando iba a ejecutar el penal, la Araña se resbaló, pero aún así convirtió el gol y empató la serie. No obstante, tras la revisión del VAR, el árbitro Szymon Marciniak anuló el gol por un doble toque, una infracción que inicialmente no había sido clara y que desató la furia de Diego Simeone y de los hinchas del Atleti.

El vídeo que subió la UEFA del penal anulado a Julián Álvarez

Un día después del polémico penal anulado al delantero de la Selección argentina, la UEFA, ente máxima del fútbol en el Viejo Continente, lanzó un comunicado explicando el motivo por el cual se invalidó el tanto de la Araña y junto a eso, también revelaron la cámara que utilizaron para anular el penal del futbolista cordobés: “El Atlético de Madrid ha consultado a la UEFA sobre el incidente que ha provocado la anulación del penalti lanzado por Julián Álvarez al final del partido de ayer de la UEFA Champions League contra el Real Madrid".

"Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado", continuó el comunicado.

Por último, el ente organizador de la Champions dejó en claro que le hará un pedido a la FIFA para resolver este tipo de situaciones: “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario”, cerró.