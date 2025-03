Cómo serían hoy los cruces de octavos del torneo Apertura y cuándo habría Boca-River

Este lunes finalizó la fecha 9 de 16 del torneo Apertura. Es decir que ya se jugaron más de la mitad de los partidos de la fase regular, con lo que ya puede comenzar a dilucidar qué equipos podrán pelear hasta el final y ser protagonistas de los playoffs para definir al primer campeón de la liga argentina en este 2025.

Cabe recordar que con este nuevo formato que se empezó a implementar este año en la Liga Profesional, clasificarán a las instancia eliminatorias los ubicados del primer al octavo puesto de cada zona, con formato de octavos, cuartos, semifinales y final, todas a partido único y sin ventaja deportiva. En las primeras tres series, se jugará en la cancha del equipo mejor ubicado, mientas que el duelo por el título se disputará en estadio neutral (aún a definir).

Así están quedando en este momento los Playoffs del Apertura.

En los octavos se enfrentarán de manera cruzada (es decir, un cuadro de una zona contra el de la otra), por un lado el 1° contra el 8° y el 4° contra el 5° (los respectivos ganadores se medirán entre sí en cuartos) y del otro el 2° contra el 7° y el 3° contra el 6° (ídem). Los equipos que queden en una misma posición en sus respectivas zonas, no se encontrarían hasta una hipotética final.

De acuerdo a como está la tabla de posiciones en este momento, los cruces de playoffs hoy serían así: de un lado de la llave, Tigre (1°A) vs Lanús (8°B), San Lorenzo (4°B) vs Huracán (5°A), Rosario Central (2°B) vs Central Córdoba (7°A) y Boca Juniors (3°A) vs Gimnasia LP (6°B); y del otro, Independiente (1°B) vs Barracas Central (8°A), Estudiantes LP (4°A) vs Riestra (5°B), Argentinos Juniors (2°A) vs Platense (7°B) y River Plate (3°B) vs Defensa y Justicia (6°A).

De este modo, además de los clásicos entre San Lorenzo contra Huracán y Argentinos contra Platense, Boca y River, al estar ambos terceros en este momento en sus respectivas zonas, recién podrían cruzarse en el Superclásico la final en caso de superar las tres instancias previas.

Así está la tabla de posiciones finalizada la fecha 9