Bernie Eccleston vaticinó quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2025: “Pienso que la ganará…”

Este fin de semana arranca una nueva temporada de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. Todos los pilotos buscarán quedarse con la victoria en el primer Gran Premio del año y comenzar con el pie derecho.

Para esta nueva edición, habrá muchas caras nuevas, como Jack Doohan en Alpine y Gabriel Bortoletto en Kick Sauber, además de pilotos consagrados que debutarán en nuevos equipos, como Lewis Hamilton en Ferrari. Por otro lado, Franco Colapinto, piloto reserva de Alpine, podría reemplazar a Doohan en el Gran Premio de Miami y aprovechar la oportunidad para demostrar, una vez más, todo su potencial en la Máxima Categoría.

Con miras a la temporada 2025, Max Verstappen, tetracampeón mundial, buscará retener su título. Sin embargo, tendrá fuertes rivales, entre ellos Lewis Hamilton, Charles Leclerc con Ferrari y Lando Norris con McLaren. Mientras la incertidumbre sobre quién se coronará campeón del mundo sigue en el aire, Bernie Ecclestone, exdirector de la Fórmula 1 y una de las figuras más influyentes del automovilismo, ya ha hecho su predicción sobre quién levantará el título.

Para la obviedad de todos, el británico de 94 años escogió como máximo candidato al neerlandés: “Me gusta que el campeonato esté tan abierto. Es algo muy bueno para la Fórmula 1. Por mi parte, sigo pensando que Max Verstappen ganará de nuevo el título”, afirmó en diálogo con Reuters.

“No veo ninguna razón por la que Verstappen no pueda volver a hacerlo. Si Red Bull no le falla, seguro que estará arriba. Si el coche está a la altura y es competitivo, él es un seguro de vida y cumplirá con su trabajo”, agregó el histórico directivo británico.

Por otra parte, el presidente y director ejecutivo de Formula One Management y la Formula One Administration desde su creación hasta su dimisión en enero de 2014, habló sobre la actualidad de Ferrari, una de las marcas más prestigiosas y ganadoras del Gran Circo: “Me gustaría verlos ganar. Creo que parte con ventaja Charles Leclerc con respecto a Lewis Hamilton. El monegasco ha estado allí todo el tiempo, así que no creo que lo vayan a relegar a un papel secundario. Es evidente que Lewis tiene sus opciones, pero no van a dejar de pensar en Leclerc. Confían en vencer con él”, sentenció.