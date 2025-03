La cargada de Central a Newell’s en pleno partido ante Belgrano que generó disturbios con la Policía

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia y la caída en el clásico ante Rosario Central, el clima y los incidentes en Newell’s comenzaron a ser cada vez peor. Mariano Soso fue despedido de su cargo y en su lugar llegó Cristian “Ogro” Fabbiani, pero desde su llegada la Lepra solo ganó uno de sus tres partidos por lo que el mal presente futbolístico también genera bronca y furia por parte de los hinchas.

El pasado domingo, el equipo rosarino igualó sin goles ante Belgrano de Córdoba en un encuentro donde la figura fue Keylor Navas, arquero de la Lepra, y que evitó en considerables ocasiones la caída de su arco. Sin embargo, el partido quedó opacado por los incidentes en una de las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa debido a una burla de los hinchas del Canalla en las afuera del estadio que provocó que los fanáticos leprosos quisieran salir a buscarlos y terminaron topándose con la policía.

La burla de los hinchas de Rosario Central a Newell's durante el partido ante Belgrano

A los 20 minutos del primer tiempo, un grupo de hinchas de Central comenzaron a tirar fuegos artificiales en las inmediaciones del Parque Independencia, haciendo alusión a la diferencia de 20 partidos que hay en el historial entre ambos. Está burla no gustó para nada en Newell’s, y las personas que no pudieron ingresar al estadio fueron a buscarlos, mientras que algunos fanáticos que estaba adentro querían salir para enfrentarlos. Esta situación terminó en un desenlace fatal: la policía, como suele ocurrir, comenzó a reprimir con balas de goma.



Ante esta situación y sobre el cierre del PT, cuando Lucas Zelarrayán iba a lanzar un córner, Luis Lobo Medina, árbitro del encuentro, paró el partido por los estruendos e incidentes en las afueras del estadio. La preocupación comenzó a crecer poco a poco en los hinchas y futbolistas, ya que no entendían que estaba sucediendo.

No obstante, eso no fue todo. En una de las tribunas, un hincha de desvaneció y todos los que estaban a su alrededor comenzaron a pedir asistencia médica. Estos ingresaron rápidamente a la popular local y se llevaron a la persona. Además, previo a la reanudación, cayeron al campo de juego dos cascotes gigantes, que pusieron en riesgo la salud de los jugadores y de la terna arbitral, así como la reanudación del partido.