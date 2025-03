Godoy Cruz: evolución más allá del resultado

El empate tuvo sabor dulce. Godoy Cruz rescató una unidad tras la parda con Instituto en Córdoba y sigue creciendo, resultado al margen. Después del arranque dubitativo en la temporada, la salida de Pedernera y el porrazo en Copa Argentina, el equipo da muestras dio signos vitales con otra actuación de las positivas.

Nobleza obliga, el local tuvo las más claras y que Franco Petroli sostuvo muchas veces una posible derrota, pero el Tomba mira el lado positivo del vaso porque mejoró notablemente después de prender la luz del subsuelo. Es cierto que el partido de anoche fue menor al nivel que exhibió versus Barracas Central pero ampliamente superior a las anteriores presentaciones.

Solari, audaz, intentó maquillar la ausencia del Indio Fernández con un cambio ofensivo (adentro Altamira) y eso es otro punto saludable de la cuestión: este Expreso trata de imponer condiciones también fuera de casa, llamativamente, donde ha cosechado las dos victorias que suma en este Apertura.

El saldo de la mini gira de visitante cerró con 4 puntos de 6.

Que Andino haya vuelto a ser Andino también es alentador. El pibe estrella no había tenido su mejor versión post Sudamericano Sub 20 por un trajín lógico que mermó su rendimiento. Ayer, jugando del vamos, mostró su desparpajo por la banda zurda y volvió al gol, otro dato no menor.

Pronto a afrontar una seguidilla bien picante, Godoy Cruz deberá dar una muestra de carácter para demostrar que tiene motivos para meterse entre el lote de clasificados. Claro, para eso deberá salir vivo de un trajín que incluye San Lorenzo, Independiente de Avellaneda, el clásico con la Lepra, Lanús y otro derbi (ante San Martín de San Juan).