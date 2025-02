La picante chicana de Costas a Boca tras el triunfazo de Racing: “Pensé que hoy iba a ser más…”

Racing logró en el Cilindro de Avellaneda un merecido triunfo 2-0 ante Boca, por la 4º fecha del torneo Apertura. La Academia fue contundente y eficaz y al Xeneize le costó crear chances de peligro, aunque el análisis del entrenador de los locales, Gustavo Costas, pareció particularmente duro para con los conducidos por Fernando Gago.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Costas explicó sus “sensaciones”, se manifestó contento por lo hecho por los futbolistas y reflexionó, sin evitar una picante chicana: “Hoy el equipo volvió. El compromiso que tenemos, la intensidad. Pienso que fuimos muy claros ganadores. Pensé que iba a ser más difícil el partido de hoy… los jugadores lo hicieron fácil”.

Costas continuó su análisis y habló sin pudor de la superioridad de Racing, que gracias a los goles de Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez sumó de a tres y ahora está segundo en la Zona A del torneo Apertura (con 9 unidades, comparte la posición con Central Córdoba), a un punto del líder Argentinos Juniors.

“Los jugadores dejaron todo. Les ganamos de entrada”, declaró Costas. “Desde el primer minuto los salimos a presionar, a no dejarlos jugar. Pienso que en el primer tiempo se podría haber definido el partido”. El DT, luego, fue consultado por los dichos de Raúl Cascini, dirigente de Boca, que cargó duramente contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Y Costas, sin querer entrar en polémicas, aprovechó para, nuevamente, “chicanear” a Boca: “No me voy a meter en lo que dijo Cascini. Yo pienso que se ganó muy bien. El primer tiempo podría haber terminado 3-0, tranquilamente. No nos generaron situaciones de gol: una jugada en el segundo tiempo, nada más. No nos patearon ni al arco. Fue claro y contundente, hoy hicimos un gran partido”.