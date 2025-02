La otra pasión de una de las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia que tiene desde los 6 años

Nunca imaginó Jennifer Priscila Gómez cuando a sus 6 años pisaba por primera vez una cancha de hockey sobre césped, que 16 años después iba a tener el privilegio de portar la corona vendimial de su querido San Martín. De familia de contratistas y trabajadores de la vid, la recientemente elegida reina departamental combina su amor por la Vendimia con la pasión por el deporte que practicó desde muy pequeña y que hoy lleva en la sangre.

“Mi amor por el hockey empezó desde muy chiquita, a los 6 años. En principio la idea de empezar a practicarlo surgió de una recomendación médica y elegí hockey sobre césped en el polideportivo 'Torito Rodríguez', sin imaginarme que desde ese momento iba a ser una pasión para mí”, expresó a MDZ la flamante soberana, quien fue coronada en la fiesta “Sueño de un tomero”.

Su Majestad juega en San Martín.

Sobre sus primeros pasos en el deporte, Jennifer contó que “con pocas semanas de empezar a entrenar supe que era mi deporte favorito, esperaba ansiosa el horario de entrenamiento, con mi palo, bocha y botellita de agua. A medida que fui creciendo y pasando por varios clubes, como el club Tacurú y actualmente el Atlético Club San Martín, fui confirmando aún más que es mi deporte favorito. La rutina de entrenar en equipo durante la semana pensando en el partido de todos los sábados, es algo hermoso”

Su admiración por Las Leonas

La reina, que representó al distrito Buen Orden, mantiene otro sueño por cumplir: vestir la camiseta de la selección argentina: “Las Leonas en mi vida tuvieron un gran impacto porque las admiro mucho, son un ejemplo a seguir para todas las personas que jugamos al hockey. Debe ser un sueño jugar con la camiseta argentina y representar a nuestro país, siempre trato de seguirlas cuando juegan, ya sea por tele o cuando tengo la posibilidad de ir a la cancha a verlas”

Respecto a la actividad a nivel local, la jugadora afirmó que “hay un gran nivel” ya que “si bien es un deporte amateur hay un nivel de competencia muy alto. El hockey en nuestra provincia tiene muchas ramas, no sé si cambiaría algo puntual, pero sí quizás darle un poco más de relevancia a las categorías de abajo para que puedan seguir creciendo”. En la actualidad, Jennifer también es entrenadora de las divisiones inferiores de San Martín.

La reina en plena acción en un partido del torneo local.

Un año diferente para Jennifer Gómez

La soberana es consciente de su condición de reina departamental y, más allá de lo pase en la elección, la sanmartiniana continuará ligada al hockey sobre césped: “Mi idea es seguir jugando este año. Ahora no puedo dedicarle mucho tiempo porque con Vendimia hay muchas actividades, pero cuando esté más liberada me voy a sumar al equipo para entrenar con normalidad”

“Mi sueño dentro del hockey es seguir creciendo, soy fiel creyente que todos los días se puede aprender algo nuevo. En lo grupal, me encantaría poder salir campeonas con mi equipo del Atlético Club San Martín, es algo que nos queda pendiente porque estuvimos cerquita muchas veces, pero no tengo dudas que no va a faltar oportunidad porque con las chicas venimos haciendo un gran trabajo para lograr ese objetivo”, cerró Su Majestad.